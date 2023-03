Al asistir a un acto en Viedma, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó ayer el desempeño del Poder Judicial y del Gobierno frente a la realidad económica que afecta a los argentinos.

Desde la provincia de Río Negro, CFK reclamó "alinear precios y salarios para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos" y señaló que "se crean empleos, pero de bajos" sueldos.

Tras recibir el Doctorado Honoris Causa en la sede Viedma de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Cristina disertó sobre asuntos de política y economía: remarcó que el ahora ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó en 2020 un gran crecimiento económico para los próximos años. Pero esos buenos resultados debían ser repartidos entre los trabajadores y el empresariado. Sin embargo, ese crecimiento "se lo están llevando cuatro vivos", en alusión a las grandes corporaciones económicas del país.

"Hay 11 millones de personas con trabajo en negro", manifestó y agregó que "los salarios están por el piso".

Asimismo, Cristina llamó a buscar consensos para lograr una revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Revisar, no para no pagar, sino para poder crecer", dijo en la disertación.

Por otro lado, respondió a los economistas que proponen la dolarización de la economía: "Con una dolarización, de producirse en Argentina, el gran sacrificio va a ser de las clases medias. Los que cortan las calles no van a tener mayores problemas. El mayor consumidor de dólares son las clases medias. Si hay una dolarización, el empobrecimiento de las clases medias no va a tener límites. ¿Cuánto va a valer su salario?".

"La economía en negro no son los planeros, a los planeros los tenemos registrados. Hay 11 millones que no están registrados. Tenemos un economía bimonetaria y una parte importante en negro. No sé cómo estamos vivos todavía", alertó durante su discurso.

Por otro lado, la Vicepresidenta afirmó ayer que acaban de "proscribirla", al referirse a los fundamentos de la sentencia que recibió el pasado jueves en el juicio de la causa Vialidad.

La expresidenta rebautizó ayer al Poder Judicial como "Partido Judicial", al denunciar una "alianza" entre miembros de la oposición y sectores de la justicia. "Más mafiosos no se consigue", sentenció tras recibir el Doctorado Honoris Causa.

'Lo que estamos viviendo en materia de división de poderes, cuando vemos al sector más importante de la oposición aliado con el Poder Judicial, para hacer lo que sabemos que están haciendo. Hoy no estamos en un estado democrático constitucional', enfatizó.

La titular del Senado afirmó que a 40 años de la democracia "parece que en Argentina no funcionan los tres poderes" y reivindicó la gestión del ya fallecido presidente Néstor Kirchner, quien "recibió un país con una crisis institucional" y le entregó en 2007 un "estado democrático constitucional, donde cada uno cumplía los roles que tenía".

En esa línea, consideró que el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre pasado fue "una ruptura del pacto democrático" establecido en 1983, el cual, explicó, consistió en que se rompiera "el pacto de que no se pudiera ni siquiera pensar que la supresión del adversario era la supresión de la vida".

Por último, aseguró que pretende "aportar ideas y discusiones para dejar atrás un debate tan chato" y afirmó que le tiene "mucho temor a la fragmentación política".

Avellaneda: plenario por una candidatura

Las agrupaciones políticas, sociales y sindicales kirchneristas realizarán hoy, en el partido bonaerense de Avellaneda, un plenario de militantes con la consigna 'Luche y Vuelve, Cristina 2023', con el objetivo de bregar por la candidatura en los próximos comicios de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La convocatoria es para hoy a las 16, en el día en el cual se conmemoran los 50 años de la victoria del candidato del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), Héctor J. Cámpora, quien obtuvo un triunfo electoral que le permitió al peronismo volver luego de 18 años de proscripción.

Es por eso que los organizadores pretenden establecer en esa reunión partidaria una analogía muy definida entre la proscripción al expresidente y fundador del movimiento justicialista, Juan Domingo Perón, y la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo un episodio más el pasado jueves con la difusión de los fundamentos de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que recibió en la causa Vialidad.

Bajo el lema central 'Luche y Vuelve, Cristina 2023', el encuentro de la militancia kirchnerista será en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda -Ramón Franco 5.050-, donde se desarrollará varias actividades que tendrán el objetivo de 'organizar la lucha contra la proscripción' de la titular del Senado nacional, según adelantaron a la agencia oficial de noticias Télam los convocantes de este encuentro.