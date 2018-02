¿Cortina de humo? El arzobispo de La Plata (Buenos Aires), Héctor Aguer, consideró que la instalación del tema "podría ser una cortina de humo".

El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, cuestionó ayer al gobierno de Cambiemos por habilitar en el Congreso el debate por la despenalización del aborto y afirmó que la instalación del tema "podría ser una cortina de humo para tapar" otras cuestiones de la realidad nacional.



"Hay una serie de contradicciones en el caso del presidente (Mauricio Macri), un hombre que fue formado en el colegio Newman y en la Universidad Católica Argentina (UCA), que yo creo que ni sabe hacerse bien la señal de la cruz, y ahora sale con estas cosas", dijo el arzobispo en declaraciones a radio Mitre.



En ese marco, Aguer sostuvo que el de Cambiemos "es un gobierno sin principios de orden moral y natural". En tanto, ante una consulta, sostuvo que la instalación del tema "podría ser una cortina de humo", aunque señaló no contar "con datos para afirmarlo", pero agregó: "en esta gimnasia democrática poco seria, todo es posible".



El debate por el aborto desembarcó con fuerza por estos días en el Parlamento, después de muchos años de resistencia, luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, les indicara a los jefes parlamentarios de Cambiemos que el Gobierno "no va a obstaculizar" la discusión del tema.



Los dichos de Aguer representan una de las posturas más conservadoras dentro del Episcopado, pero alejada del pensamiento de su actual conducción que encabeza el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, cercano al papa Francisco.



El viernes pasado, la comisión ejecutiva del Episcopado se pronunció públicamente de manera más moderada con un comunicado en el que, si bien reiteró la postura histórica de la Iglesia en favor de la vida, reclamó una discusión "integral" del tema así como un "diálogo sincero y profundo, sin descalificaciones, violencia o agresión", de cara al debate en el Congreso.



Por su parte, Aguer indicó ayer que le "llama la atención que algunos periodistas digan que la Iglesia es la única que se opone, cuando hay evidencias científicas que dicen que desde el momento de la concepción hay vida humana".



"Lo que me llama la atención de este proyecto es que se despenalizaría el aborto a partir de las 14 semanas. Yo me pregunto, ¿Antes qué es eso, un bicho? ¿Se convierte en humano repentinamente a las 14 semanas?", se preguntó ayer Aguer.



Por último, afirmó que no cree que la habilitación del tema en el Congreso "sea una medida en contra del papa Francisco", ya que "en otras ocasiones ha habido presiones del mismo tipo", y pidió "no meter al Papa en cuestiones que no desea meterse".

"Con tiempo" El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que un proyecto sobre la despenalización del aborto "debe debatirse con tiempo" en el Congreso. Rechazó que una iniciativa sobre despenalización se trate en una sesión especial el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.



Por su lado, la socióloga feminista e integrante de "Católicas por el derecho a decidir" y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Victoria Tesoriero, dijo ayer que la postura del Arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, en relación al aborto "no es representativa del conjunto de los católicos".



En declaraciones a Radio Provincia, la socióloga Victoria Tesoriero dijo que "el 86 por ciento de las mujeres católicas abortaron y se mostraron a favor del aborto, según un estudio que se hizo a nivel regional". "Creo que hay un doble discurso", agregó la socióloga, quien destacó que el papa Francisco "declaró el perdón para las mujeres que abortan y ese fue un cambio trascendente".



Fuente: Télam

Ministro Barañao, a favor



El ministro de Ciencia e Innovación Productiva, Lino Barañao, se pronunció ayer "a favor de la despenalización del aborto", al considerar necesario "dar igualdad de derechos" entre "las mujeres que tienen poder adquisitivo y las que no" para practicarse un aborto.



"Estoy a favor de la despenalización, pero no del aborto como método anticonceptivo", afirmó Barañao en declaraciones a Radio con Vos. El ministro integrante del gabinete de Mauricio Macri fijó así su postura y se diferenció de las declaraciones del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien no quiso adelantar su opinión personal, aunque se mostró proclive a que el tema se debata en el Congreso.



"Es una enorme oportunidad para que este debate se de por primera vez. Es muy auspicioso", dijo Rubinstein en una entrevista que publicó ayer el diario Clarín, en la que da cuenta de que "en los países que legalizaron el aborto, la mortalidad materna bajó drásticamente".



En sus declaraciones de ayer, Barañao indicó que "hay que bregar como meta última por métodos efectivos de control y más educación, pero en el ínterin hay una profunda asimetría entre las mujeres que tienen poder adquisitivo y las que no, para hacerse un aborto".



En ese marco, subrayó que "el aborto ocurre más allá de la ley, y hay que tener en cuenta en qué condiciones se hace y dar una igualdad de derechos". "Lo que no es concebible es que hoy en día haya quien esté en contra del aborto y en contra de la educación sexual y de la anticoncepción", agregó el ministro al atribuir esa postura a una "visión religiosa que atrasa".



Por su lado, el jefe del bloque del PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, afirmó que el oficialismo no presentará ningún proyecto sobre despenalización del aborto, pero que Cambiemos decidió impulsar el debate porque es "sano" y confió en un debate "sin desatar pasiones irreductibles".