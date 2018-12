Juliana Awada le da la bienvenida a Ivanka Trump y a su esposo Jared Kushner.

El príncipe. Macri y Awada saludan al heredero de la corona de Arabia Saudita.

Al filo. Angela Merkel llegó sobre la hora para la gala después del desperfecto en su avión.

APOSTILLAS

Asado en Villa Ocampo

Las parejas de los líderes del G20 acudieron hoy a un almuerzo organizado por la Primera Dama, Juliana Awada en el palacio de Villa Ocampo, la antigua residencia de Victoria Ocampo, una de las figuras de la cultura más importantes del país. El almuerzo consistió en un típico asado argentino, con carnes de primera calidad a la brasa entre los platos estrella.

* ¿Y el fernet? La Sala de Periodistas de la Cumbre del G-20 está bien provista de todos los alimentos y bebidas típicas del país: canilla libre de vino, mate para los que quieran probar, pero los cronistas visitantes preguntan ¿dónde está el fernet? Es toda una experiencia ver a las promotoras dándoles de probar mate a los distintos visitantes, tratándolos de convencer diciendo "it"s like a tea". Y se destaca en este servicio de catering "del primer mundo" para los más de 2.000 periodistas que siguen la cumbre, el servicio de canilla libre de vino, de la bodega Catena Zapata. Pero algo le está faltando a los argentinos, quienes se preguntan, ¿dónde está el fernet? La popular bebida no está en esta cita internacional, aunque sí está el champagne, y todos se preguntaron qué pasó con el trago cuyo 75% de la producción mundial se bebe en Argentina. Algunos confían en que esta "ausencia" se solucione para mañana y que aparezca entre las bebidas del acervo cultural argentino.

Calma inusual porteña

El centro porteño presentaba ayer imágenes de una ciudad desierta, con calles vacías, la avenida 9 de Julio con camiones de Gendarmería, efectivos de la Prefectura Naval patrullando los alrededores de la Casa Rosada y contingentes de turistas que aprovecharon a pasear por un casco histórico que presentaba una calma inusual.