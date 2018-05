"Esfuerzo". "El gobierno de Mauricio Macri va a hacer el esfuerzo para que el país entre en la senda del crecimiento", subrayó Garavano.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aseguró ayer que el Gobierno "tiene muy enfocados los recursos en el gasto social y eso no se va a tocar".



Además comprometió "todo el esfuerzo que haya que hacer" para que el Ejecutivo disponga de los recursos para seguir ayudando "a los que menos tienen y a los que más lo necesitan". "La Nación tiene hoy el 70 por ciento del presupuesto destinado a gasto social", remarcó en una entrevista con radio Cooperativa.



Garavano señaló que su cartera hizo a principios de año "un recorte del 25 por ciento en los cargos políticos" y se declaró dispuesto a hacer "todo el esfuerzo que haya que hacer tratando de ayudar a los que menos tienen y más lo necesitan". "El Gobierno nacional tiene muy enfocados los recursos en el gasto social y eso no se va a tocar", subrayó.



Dos diarios porteños publicaron ayer en sus portadas que el Gobierno dará a conocer esta semana un plan para "ajustar gastos políticos". El ajuste se hará mediante la reducción de "viáticos, salarios y choferes", según afirmó Clarín, mientras que La Nación dio cuenta de "un fuerte ajuste de gastos" en la Administración Pública.



El objetivo, afirmaron los periódicos, es "ahorrar 20.000 millones de pesos en 2019 en gastos políticos". "El Gobierno va a hacer el esfuerzo para que el país entre en la senda del crecimiento", subrayó ayer Garavano, al indicar que para ello es necesario que se comprometan "todos los niveles: municipal, provincial y nacional".



"No hay soluciones mágicas, no hay que creer en recetas o soluciones instantáneas. Hay que tratar que este crecimiento se mantenga, y por eso esta decisión", puntualizó el ministro.



"Argentina tiene que trabajar en esta dirección de crecimiento sostenido", dijo Garavano, para quien hace falta que hagan "este sacrificio" quienes "más chance tienen de hacerlo", condición que pusieron el presidente Mauricio Macri y la titular de la cartera de Desarrollo Social, Carolina Stanley.



Bajar el déficit fiscal es la principal prioridad del Gobierno y una de las exigencias que tendrá el acuerdo que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI ).



Además de expresarse sobre el gasto social, Garavano consideró que no cree que "sea la mejor herramienta" una eventual intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, tal como empiezan a anticipar algunas publicaciones periodísticas. El ministro de Justicia y Derechos humanos dijo que desconoce si el Gobierno analiza una medida en ese sentido.



Fuente: Télam