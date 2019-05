En acción. En AFA, Argentina ya entró en la recta final para asistir a Francia después de más de una década de ausencia en el concierto mundial.

Gabriela Gartón, socióloga y una de las arqueras que tiene el seleccionado femenino de fútbol que jugará el Mundial de Francia en junio, asegura que aunque la mujer futbolista ya no es "un bicho raro", hay una lucha por un cambio cultural que continúa.

"Va a costar, porque es una historia de más de 100 años de que el fútbol lo jueguen los hombres, pero irá modificándose. Esto viene con un cambio cultural en torno a la mujer en general. Las que jugamos a la pelota ya no somos bichos raros. Hay más aceptación y más apoyo (de la AFA y de algunos clubes), pero es una lucha que sigue", expresó Gartón en una entrevista con Télam.

"Japón e Inglaterra son muy fuertes, Escocia igual. No se puede subestimar a nadie".

"Al ser una pasión nacional, cuando las mujeres participamos en el fútbol, también estamos siendo parte de la construcción de la identidad de un país", agregó la jugadora de 28 años y que integra el seleccionado desde 2015.

Además de ser socióloga del Conicet y la Unsam, Gartón tiene la particularidad de haber nacido y transitado su infancia en Rochester, Minnesota, Estados Unidos. En 2013, volvió al país; atajó tres años en River y después en la UAI Urquiza, donde pudo jugar dos Copas Libertadores.

Justamente en la Universidad Abierta Interamericana hizo su tesis -para recibirse como magíster en Sociología de la Cultura- sobre las notables diferencias de género que existen en el fútbol, un trabajo etnográfico sobre las jugadoras de UAI Urquiza.

"Cuando llegué al país me llamó mucho la atención lo atrasado que estaba el deporte, con chicas que entrenaban en la Selección con ropa prestada o botines rotos. Y en los clubes era mucho peor", recordó Gartón.

Con respecto a las diferencias con los Estados Unidos, la arquera reconoció que "la falta de inferiores es la más notoria. Por ahí está cambiando un poco la mentalidad: antes era inaceptable o raro que una nena chiquita jugara a la pelota o tuviera ganas de jugar. Yo arranqué a los 8 años en EEUU y mis papás no tuvieron ningún problema en anotarme en una liga de nenas, que tenía mínimo 10 equipos para mi edad. Jugué en mi propia categoría hasta que fui a la Universidad. Eso acá no existe. Acá las chicas arrancan jugando con varones y después de los 13 años se les complica mucho conseguir club", consideró. En enero de 2017, Gartón se fue a vivir a San Luis porque trasladaron a su marido, gendarme, al Grupo de Artillería N´7 de esa ciudad. Desde entonces, mientras no está con la Selección, Gabriela se entrena con varones en el club Sol de Mayo. "El DT me quería fichar para jugar el torneo de San Luis, pero estaba peleando con la liga para ver si me habilitaban o no", contó.

>> El listado de cara al armado definitivo

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la lista de 26 jugadoras que elevó este domingo el entrenador Carlos Borrello para entrenarse desde esta semana en el predio de Ezeiza y de las que surgirán las 23 que integrarán la selección argentina.

El técnico convocó a las arqueras Gabriela Gartón (Sol del Mayo, de San Luis), Vanina Correa (Rosario Central) y Solana Pereyra ((UAI Urquiza), más las siguientes jugadoras de campo: Virginia Gómez (Rosario Central); Milagros Otazú, Adrian Sachs, Miriam Mayorga, Mariana Larroquette, Belén Potassa, Milagros Menéndez y Marina Delgado (UAI Urquiza); Lorena Benítez, Eliana Stabile y Yamila Rodríguez (Boca Juniors); Dalila Ippolito y Gabriela Chávez (River Plate); Agustina Barroso (Madrid CFF); Natalie Juncos (Estados Unidos); Estefanía Banini (Levande UD); Florencia Bonsegundo (Sp. Huelva); Vanesa Santana (EDF Logroño); Yael Oviedo (Rayo Vallecano); Aldana Cometti (Sevilla); Soledad Jaimes (Olympique Lynonnais); Ruth Bravo (CD Tacón) y Mariana Coronel (CF Granada).

El 23 de mayo se dará a conocer la lista definitiva de las 23 jugadoras que conformarán el representativo nacional, que integrará el Grupo D, junto a Japón, Inglaterra y Escocia, en el Mundial de Francia 2019, máxima competencia internacional a la que regresa Argentina después de 12 años de ausencia. El debut albiceleste será el próximo 10 de junio frente a las japonesas en el Parque de los Príncipes, de París.

El cronograma de trabajo comenzará este martes a las 15.30 en el predio Julio Grondona, de la AFA, en Ezeiza; proseguirá el miércoles y jueves con doble turno y el viernes se cerrará la semana con entrenamiento matutino desde las 9,30.

A la vez, la AFA comunicó la suspensión del partido despedida que la selección iba a jugar previo al viaje a Francia, frente a Uruguay, el jueves 23 de mayo a las 20.10 en el estadio Juan Gilberto Funes, de la Punta (San Luis), el que será reprogramado en fecha y escenario a confirmar en los próximos días.

La suspensión se debió a los graves incidentes ocurridos el último sábado.