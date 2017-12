Incertidumbre. El ministro Gattoni explicó que la actual suba del dólar se debe a que hay desconcierto al no saber a cuánto van a estar las tasas de interés.

Luego de la conferencia de prensa del equipo económico nacional, el ministro de Hacienda de la provincia, Roberto Gattoni, destacó la corrección de las proyecciones para el año que viene al sostener que "la actual situación de altas tasas de interés y la inflación forman una combinación preocupante". Y frente a ese panorama, advirtió que "difícilmente alguien quiera invertir en San Juan", por las asimetrías y la distancia con los grandes centros de consumo.



Entre los puntos más salientes de la exposición de los funcionarios nacionales se destacan los cambios en las metas de inflación y de déficit fiscal para los próximos años. Pero, a pesar de esas modificaciones, el ministro dijo que no hará falta hacer correcciones en los números de la provincia para el 2018. "Los cambios no nos van a afectar porque en el presupuesto para el año próximo hemos trabajado pensando en una inflación del 15%. Si la meta del Banco Central y la de Hacienda es la misma, lo que puedo provocar solamente es una baja de la tasa de interés", sostuvo Gattoni, Y para despejar cualquier duda insistió con que "en San Juan no nos hace cambiar en nada los planes, por ahora no".



El presupuesto provincial para el año próximo será de 41.400 millones de pesos y es un 17% superior al de este año, que fue de 35.126 millones de pesos. De la partida para el próximo año, 11.000 millones corresponden a infraestructura, en particular para la construcción de viviendas.



Sobre los problemas que generan las altas tasas de interés, el titular de Hacienda advirtió que "difícilmente alguien pueda querer invertir en una provincia que tiene asimetrías competitivas muy severas, como son las del Oeste argentino, porque estamos a más de 1.000 kilómetros de los centros de consumo y del principal puerto del país".



"Está bien que el Gobierno nacional reconozca que la tasa inflacionaria va a ser mayor porque si se había pensado en un 17 y vamos a terminar arriba del 23% y para el año próximo mencionaban el 10 y ahora hablan del 15%, son proyecciones más ajustadas a la realidad que nos permiten a todos mayor previsibilidad", indicó.



Sobre las consecuencias de reconocer la mayor pauta inflacionaria expresó que "le va a permitir al Banco Central actuar más tranquilo al no tener metas tan exigentes. Y por eso, al no saber cuánto va a bajar la tasa, muchos de van al dólar. Con altas tasas de interés sólo se beneficia la especulación financiera".





Dos conceptos

ROBERTO GATTONI

Ministro de Hacienda

"Es muy difícil que alguien que tenga todavía una expectativa con una tasa de interés de arriba del 20% anual quiera invertir a riesgo en una provincia como San Juan, que tiene asimetrías muy fuertes en el tema competitivo".