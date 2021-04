Una investigación oficial realizada a 482 personas que recibieron la doble dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en la provincia de Córdoba concluyó que el 99,56% de los inmunizados generó anticuerpos, dijo ayer el director del Hospital Rawson, Miguel Díaz.

En declaraciones a canal 12 de Córdoba, Díaz detalló que "en sólo dos casos no desarrollaron anticuerpos", no obstante lo cual afirmó que "la vacuna tiene la propiedad de estimular la inmunidad celular" y sostuvo que "es probable que tenga protección aunque inicialmente no haya desarrollado anticuerpos".

El estudio estuvo a cargo de investigadores de los organismos públicos del Ministerio de Salud, el Laboratorio Central y del Hospital Rawson, además del Instituto de Virología Dr. José María Vanella, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Díaz precisó que los estudios se realizaron 44 días después de que las personas recibieron la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Asimismo, añadió que el 77,75% de los analizados no había contraído coronavirus y que el 22,25% restante lo había tenido y ya se encontraban recuperados. También, se determinó que "las personas que ya tuvieron la enfermedad estimularon mucho más la formación de anticuerpos, como producto de la inmunidad de memoria" que genera la vacuna, manifestó Díaz. Al referirse a las personas que se colocaron sólo la primera dosis, Díaz resaltó que "los resultados también fueron muy buenos", al sostener que "más del 90% desarrollaron anticuerpos". Finalmente, dijo que el estudio evidenció que, "por la inmunidad de memoria celular que produce la vacuna, se puede suspender hasta 12 meses la aplicación de la segunda dosis".

Argentina, el primer país latinoamericano en registrar el preparado ruso y ahora en producirlo, ha recibido desde principios de año 5,3 millones de dosis de Sputnik V tras el acuerdo con Moscú. Las últimas dosis, 800.000, llegaron el lunes en un avión de Aerolíneas Argentinas.