El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo que "hay una campaña de desprestigio" contra el precandidato de la UCR a diputado por Buenos Aires Facundo Manes que "tiene un responsable y es Horacio Rodríguez Larreta", y advirtió que "hasta que no paren" él no volverá a sentarse "a la mesa de Juntos por el Cambio".

El referente de la UCR se refirió así al tenso clima interno que se vive en la principal coalición opositora en torno a la competencia en las primarias entre la lista de Manes y la de Diego Santilli, apoyada por Larreta y por la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

Debieran parar con esta campaña de ataques a Facundo. Esta campaña de desprestigio tiene un único responsable que es Horacio Rodríguez Larreta, se cree el dueño de Juntos por el Cambio, se ha puesto el traje de presidente antes de serlo

El mandatario jujeño disparó munición gruesa contra el jefe de Gobierno y referente del PRO y, al ser consultado sobre si esta situación podría partir a la coalición, respondió: "Espero que no. Pero hasta que no paren con estos ataques a Facundo, yo como gobernador no me siento a la mesa de Juntos por el Cambio".

Morales consideró que Rodríguez Larreta "tiene una lógica compleja de construcción, debiera revisarla, porque por este camino se va a debilitar Juntos por el Cambio y se pondrá en riesgo".

El gobernador afirmó que Manes "es una expresión del argentino medio, que estudia, se recibe, es la expresión de la cultura del esfuerzo y del trabajo" y dijo que "si hubiera ingresado a la política por el PRO no hay problema, el problema es que ingresó por el radicalismo".

Morales disparó dardos contra toda la estructura del PRO y lanzó cuestionamientos al armado electoral de Rodríguez Larreta, con hincapié en las candidaturas de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires y de Santilli en la Provincia.

"El origen de todo esto es la deserción de (María Eugenia) Vidal de la provincia de Buenos Aires. Está medio rara la campaña de Vidal porque resulta que es candidata en la Ciudad pero tiene que estar contestando el discurso de la Provincia. Y Santilli es vicejefe de Gobierno de la Ciudad pero es candidato en la Provincia", lanzó el radical.

Al respecto, afirmó que ese armado electoral "también tiene que ve con esta lógica de Rodríguez Larreta, que cree que el electorado es ingenuo" y agregó: "Genera un vacío porque María Eugenia debería estar dando la batalla en la Provincia, defendiendo su gestión. Si ella estuviese allí tal vez estaría más alineado Juntos por el Cambio".

"Resulta que cuando el radicalismo toma la decisión de dejar de ser furgón de cola, de buscar un hombre de prestigio que además es la expresión del argentino medio, recibe este tipo de ataques", continuó Morales y advirtió: "No me parece y espero que la paren y que, en todo caso, confrontemos ideas".

Luego de remarcar que el jefe de Gobierno porteño "es responsable de cómo se vaya deteriorando el vínculo de Juntos por el Cambio", Morales respondió una consulta sobre las críticas que le dedicó Carrió a Manes, a quien trató de mitómano, e insistió: "No es Lilita, es Horacio, él está atrás".

El gobernador de Jujuy subrayó que "el objetivo es ganarle al Frente de Todos" y agregó: "El único que le puede ganar es Facundo, la verdad que Santilli no mueve el amperímetro para generar una visión disruptiva y tener más votos de los que tiene Juntos por el Cambio".

"Si gana Diego sería la lógica, pero si gana Facundo sí sería un hecho disruptivo y haría a la coalición más competitiva. Esto es lo que no gusta en el PRO", lanzó Morales.

Los cruces en la coalición empezaron ni bien arrancó la campaña, cuando Manes pidió en declaraciones televisivas que no se usen para la campaña de Santilli los "impuestos de los porteños", lo cual cayó muy mal en el entorno de Larreta.

En ese contexto, los principales dirigentes de Juntos por el Cambio se pusieron alerta y encargaron a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, la confección de un código de ética para la campaña, a fin de evitar que la competencia bonaerense afecte la unidad del espacio.