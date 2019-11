Jair Bolsonaro. Propuso ayer una "relación pragmática" con Argentina.



Alberto Fernández, celebró ayer que el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, con quien ha tenido varias diferencias en los últimos meses, haya afirmado que apuesta por tener una "relación pragmática" con el país.

"Vi con alegría que el presidente de Brasil propuso tener un vinculo pragmático para el Mercosur. Es lo que debemos hacer. Porque el Mercosur lo va a superar a Bolsonaro y lo va a superar a Alberto Fernández", expresó.

El miércoles, Bolsonaro se refirió a unas palabras de su hijo Eduardo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, quien dijo que Brasil y Argentina debían tener una relación pragmática.

"Eduardo no es mi portavoz. Pero en este tema tiene razón: relación pragmática con Argentina", respondió Bolsonaro a una pregunta del diario Clarín. Para Fernández, el Mercosur es la "unión definitiva" de los cuatro países que lo integran, pero también con asociados como Bolivia y Chile. "Vamos a profundizar el acuerdo con el Mercosur. Que el Mercosur tenga presidentes que piensan distinto no me hace perder de vista la importancia del Mercosur. Ninguna disputa personal que pueda tener me va a hacer poner a Argentina en el lugar equivocado", sentenció.