El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó que "se está testeando todo lo que tiene que ser testeado", al referirse a la cantidad de pruebas que se realizan para detectar el Covid-19 en la población, que, hasta el momento, indicó, suman cerca de 20 mil.



El titular de la cartera sanitaria, en declaraciones realizadas al canal de noticias TN, destacó que "la semana entrante se comprarán 300.000 pruebas para PCR, que es el elemento más contundente para probar si una persona tiene o no el virus".



"Las otras son pruebas rápidas para investigación epidemiológica", indicó el titular de la cartera sanitaria.



"A mí me parece que es un falso dilema plantear esto de los testeos y que hay muchas personas interesadas. También surgen los 'vendetest'. Hoy, en Mendoza, dieron positivo con un test que compraron a Corea y, luego, hicieron otro que dio negativo", graficó Ginés González García.

En este punto, agregó: "Nosotros tenemos y vamos a tener muchisimos más la semana próxima, hacemos lo que son necesarios hacer".



Precisó que, en esta pandemia, "nadie tiene una receta de cómo seguir, hay un plan estratégico que venimos siguiendo y no estamos viviendo las tragedias que viven los sistemas de salud de otras partes del mundo donde no se aplicaron las medidas a tiempo"



"Estamos poniendo especial atención a los grupos de adultos mayores que viven en barrios vulnerables. Allí lo que decidimos fue establecer un aislamiento para todo ese grupo poblacional para que nadie salga o entre y el mismo criterio es lo que aplicaremos con los pueblos del interior, todo lo que hagamos para defender a los grupos vulnerables es poco", indicó el funcionario.

Respecto a cuestionamientos realizados desde algunos sectores sobre la cantidad de infectadas o fallecidos que se difunden a diario, el ministro enfatizó: "Hemos demostrado una transparencia absoluta, uno puede esconder muchas cosas pero no puede esconder los muertos. Si algo hemos hecho desde un principio, es convocar a los mejores infectólogos y epidemiólogos, a las sociedades científicas y de bioética, este es un mecanismo que no es común que se haga".

El funcionario aseguró que a lo que más le teme es a la escasez de elementos de protección para el personal médico.

"La semana que viene salen aviones a comprar más elementos de bioseguridad a China", dijo Ginés y agregó que "las provincias son anteriores a la Nación y cada una tiene sus caracterísitcas pero lo importante es trabajar juntos y ser solidarios".

En este sentido, no se mostró de acuerdo con la obligatoriedad de usar barbijos para toda la población que sale a la vía pública.

"No hay ninguna demostración de que sea útil. Está bien que una persona lo use para tener la sensación de seguridad, pero acá juega un poco también la psicología, no es una cuestión de fondo si 'barbijo sí o barbijo no'. Debe ser usado sí o sí cuando deba ser usado", aseveró.

Fuente: Crónica