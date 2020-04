El ministro de Salud, Ginés González García, adelantó que a partir del 26 de abril empezará una salida gradual del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, con flexibilización de las actividades económicas y sociales. En exposición por videoconferencia ante el Senado, el funcionario sostuvo que las restricciones no se pueden prorrogar de manera indefinida.

Aunque no dio detalles específicos de cómo se saldrá del aislamiento adelantó que a partir del 26 de abril "empezará una nueva fase, que es abrir la actividad social y económica", informó Télam. Sin embargo, argumentó que está el interrogante de "cómo se saldrá de la cuarentena", al afirmar que "ningún país salió y los que lo hicieron debieron volver para atrás".

En ese contexto, dijo que se hará a partir de un criterio "que se charla con las provincias", que les envían el tipo de actividades que quieren reiniciar para activar la economía tras el parate por la cuarentena.

En torno al estado de la pandemia, sostuvo: "No me parece que haya una vacuna antes de un año, con suerte. Aunque se fabrique una, se deben hacer muchísimas pruebas. Quizá por el lado del medicamento haya posibilidades en un plazo no demasiado largo. Pero eso va a significar menos gravedad y menos muertes, no que se termine la epidemia. También puede pasar que haya una mutación del virus o una capacidad de cambio en la raza humana".

Y reiteró que, la política del gobierno es "tratar de que haya el menor pico posible" para luego pronosticar que la mayor cantidad de casos ocurrirá "más tarde, por como viene evolucionando". "La hemos postergado y la hemos aplanado de manera bastante razonable (a la curva de contagios). Viene creciendo muy despacito y la de los otros países ha sido una estampida", ejemplificó.

Fuente: Télam