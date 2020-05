El ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzáles García, afirmó este miércoles que el fuerte aumento de casos confirmados de coronavirus en los últimos días obedece a que el virus ingresó en las villas, donde "es más difícil mantener el aislamiento".

"El incremento de casos no tiene que ver con esta apertura (de comercios y otros rubros en la Ciudad), sino con los barrios populares como la Villa 31 o la 1-11-14, donde el virus ya ingresó y donde es más difícil el aislamiento y el control, ya que se expande con velocidad fuerte", remarcó.

"Esto claramente hoy en la Ciudad no es consecuencia de que haya más flujo de personas. No sé lo que pasará en siete o diez días que es cuando se pueden ver las consecuencias de este mayor flujo. Pero si algunos números muestran que no está funcionando, como siempre dijimos vamos a apretar el freno y volver a la receta del aislamiento (estricto) para tratar de seguir administrando el número de casos de una manera que podamos manejarlos", agregó.

Este miércoles se confirmaron 316 nuevos contagiados en el país, cifra récord para un día. De ese total, la Ciudad sumó 178 y la provincia de Buenos Aires, 96. Además, hubo 10 muertos.

"Claramente en los últimos días se produjo un incremento de los casos, básicamente en los barrios más vulnerables de la Capital y un poco del Conurbano. El 90% de los casos tiene que ver con esas barriadas, que es nuestro miedo y preocupación", señaló en diálogo con A24.

González García trazó luego un cuadro de cómo evolucionaron los contagios en la Argentina desde la llegada de la pandemia.

"Primero empezamos con los casos importados, y luego con los contactos y gente cercana a esos casos. Esa fase tuvo que ver con la clase media y alta de viajeros, y sus vinculaciones. Lo que está pasando ahora es que al trasladarse el virus a los barrios más humildes, es mucho más difícil el aislamiento y el control. Está cambiando a un sector social y sobre todo a circunstancias sociales que son mucho más favorables para una expansión más rápida", explicó.

El ministro comentó que, ante esta situación, tuvieron que aplicar un cambio de estrategia en las villas respecto de las medidas que venían aplicando en general.

"Estamos trabajando muy intensamente para ayudar a la Ciudad particularmente, y a algunos partidos del Conurbano. Tenemos que cambiar la estrategia en las villas: debe ser ahora de mucho más vigilancia directa sobre esos lugares. Hasta ahora tenemos la situación controlada y estamos trabajando intensamente con otro tipo de método allí, que es meternos rápidamente, aislar rápidamente, tratar rápidamente y circunscribir el efecto de difusión del virus", afirmó.

González García insistió en que hoy el mayor problema se concentra "en la Ciudad y un poco en el Conurbano", y consideró que "el resto del país está muy tranquilo" en cuanto a la evolución de la pandemia.

En línea con el presidente Alberto Fernández, el ministro criticó a la gestión anterior y a María Eugenia Vidal por el sistema sanitario que heredaron: "Nos encontramos una situación crítica, horrorosa. En especial en la Provincia de Buenos Aires, con hospitales que nunca abrieron. Con bajo presupuesto de salud pública. Se hicieron muchas cosas negativas".

Y apuntó contra aquellos que critican las medidas que se toman en el país: "Parece ser un sector que no entiende lo que está pasando. A algunos les molesta que estemos todos juntos".

El ministro se refirió además a las investigaciones que se llevan adelante en distintos países para crear una vacuna contra el coronavirus.

"Hay más de 100 centro mundiales buscando una vacuna. Hoy me enteré que dos laboratorios ya están probando con humanos. Eso da una esperanza, pero no sabemos qué pasará. Nos preocupa saber qué pasará si se tiene la vacuna: cómo se va a distribuir en el mundo y a qué precio", planteó.

El martes, González García y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, mantuvieron una reunión para empezar a estudiar los protocolos sanitarios que permitan la vuelta de futbolistas y otros deportistas a la actividad. Se barajó el 25 de mayo, el día siguiente de la finalización de la etapa de la cuarentena en curso, como posible fecha para que los equipos de fútbol retomaran los entrenamientos, lo que generó un rechazo casi inmediato de la AFA y los clubes.

"Respecto a la vuelta del fútbol, sólo lo hablamos con Lammens. Pero no hay nada concreto y no es una prioridad. Son más las cosas que dijimos que no se pueden hacer que las que sí" en cuanto a la vuelta de ese deporte, puntualizó