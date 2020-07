El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, destacó el avance en materia de equipamiento sanitario y aseguró que en esta etapa de la pandemia de coronavirus, “no hay ningún riesgo” de colapso del sistema de salud. No obstante, pidió a la sociedad “cautela” para evitar un rebrote de casos.

“Yo soy cauto y cuidadoso. Hay un 41% más de camas de terapia intensiva, que no sólo es el respirador y la cama, no solo es el espacio físico, sino el personal y los trabajadores que están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Todavía tenemos margen, no hay ningún riesgo de colapso cercano pero seamos cautos. La administración de los casos es lo fundamental”, aseguró el ministro en declaraciones al canal C5N.

En ese sentido, advirtió que si la gente deja de cuidarse, “de hacer aislamiento, distanciamiento y usar barbijo”, las consecuencias aparecerán 10 o 15 días después. “Tenemos que seguir con firmeza cuidando lo que ya hicimos. Falta un buen tramo y tenemos que seguir”, aseguró, y agregó: “No nos podemos descuidar. Les pido, por favor, a todos los argentinos que intensifiquen todo lo que venimos haciendo hasta ahora, no lo descuidemos”.

Además, repasó la situación de algunas provincias que tuvieron un rebrote durante los últimos días y consideró: “Si bien por magnitud, el problema central está en el AMBA, estamos con apariciones en distintas provincias. Nadie puede considerarse exento. El virus está acá y vamos a tener que acostumbrarnos que esté por un tiempo. No podemos bajar los brazos”.

Por otro lado, destacó al Instituto Malbrán como “un instrumento central” en la lucha contra la pandemia y subrayó el ensayo clínico con suero equino.

“Hemos hecho muchas cosas, pero quizás la más prometedora es la que se está haciendo en suero equino, que empezó la prueba en humanos y que realmente tiene una potencia contra el virus, in vitro y ahora se estará probando en personas”, detalló.

Al respecto, aseguró que habrá “capacidad de producción, o sea que podría haber disponibilidad industrial” y agregó que “podría estar antes de la vacuna”. “Yo tengo un enorme optimismo. Hay que comprobar que el efecto que tuvo en el laboratorio lo tenga en las personas. Mientras tanto, la única vacuna es cuidarnos”, sumó Ginés.