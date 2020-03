Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, confirmó que la salida de la cuarentena total "será gradual" y pidió a la sociedad entender que "no se puede salir de un día para el otro como si nada hubiese ocurrido".

El funcionario evitó hablar de fechas y dijo que desconoce si el aislamiento total se extenderá más allá del 12 de abril.

En diálogo con radio La Red, expresó: "Es necesaria una salida gradual de la cuarentena, la gente no puede salir de un día para otro como si nada hubiera pasado. Pero tampoco podés tener, en términos absolutos, paralizada a una sociedad".

En ese punto aclaró: "No sé la forma, porque hay que ver la evolución (de la pandemia). La fecha, no la sé, no quiero anticiparme".

González García confirmó que en el Gobierno ya analizan qué sectores podrían comenzar a desarrollar actividades. "Se está trabajando en base a las actividades que tiene personas más jóvenes. Pero estamos trabajando, no quiero adelantar nada".

Fuente: TN