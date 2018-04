Quejas. El exgobernador y hoy diputado nacional se quejó de la presencia policial en la sede de la calle Mathew.

Mientras corren las horas, siguen existiendo especulaciones sobre el autor intelectual de la intervención del Partido Justicialista. Medios nacionales señalan a Eduardo Duhalde, otros hablan del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y del senador Miguel Ángel Pichetto, con apoyo de Cambiemos. En torno a estas especulaciones, José Luis Gioja, "presidente en suspenso" del PJ, como él mismo se definió, dio una pista al decir que "es probable que la interna del peronismo se haya colado en este tema". No dio nombres, pero dejó picando varias especulaciones.



Consultado por la figura de Barrionuevo como el interventor, Gioja expresó que "es probable" que hubiese molestado menos si hubiese sido otra persona pero "la intención es la misma". Además contó que el expresidente Eduardo Duhalde le llamó a Daniel Scioli para comunicarle que no estaba de acuerdo con la intervención. "Me lo pasó y me repitió lo mismo", indicó.



Del mismo modo, confirmó que con "Pichetto y Urtubey no he hablado". Pero sostuvo que Cristina Fernández le llamó y "se solidarizó".