Libre expresión. Macri defendió ayer a un grupo de intelectuales que, con una carta pública, convocó a votar a Juntos por el Cambio y que fueron criticados. "Nadie, de ningún signo y por ninguna causa, debe ser acosado por sus ideas", afirmó.

El frente oficialista Juntos por el Cambio se encamina a las PASO del 11 de agosto próximo con giras proselitistas por todo el país, para cerrar su campaña con sendos actos multitudinarios en las provincias de Córdoba y de Buenos Aires.



La agenda de viajes incluye reuniones y presentaciones de los precandidatos a presidente y vice, Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, juntos o separados, a los que se sumarán postulantes locales, algunos ministros y figuras del arte y la cultura que en las últimas horas hicieron público su apoyo al Gobierno.



Macri eligió Córdoba como escenario para cerrar la campaña electoral en las provincias con un acto programado para el miércoles 7 de agosto en esa ciudad, en lo que constituirá la tercera visita del jefe del Estado a ese distrito desde que comenzó la carrera electoral para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO).



El mandatario visitó hace poco las ciudades cordobesas de San Francisco y Río Cuarto y repetirá el 7 agosto un cierre de campaña similar al de la última elección de 2017, que tendrá como escenario la Plaza de la Música, el mismo sitio en el que reunió a una multitud hace dos años.



Los organizadores de la campaña indicaron además que se trata de vigésima primera visita de Macri a Córdoba desde que asumió, el 10 de diciembre de 2015. Además del cierre de campaña en Córdoba, Macri estará en los actos de los otros dos dirigentes de mayor peso dentro del oficialismo, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



El acto de cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires se concretará el 8 de agosto en la ciudad de Vicente López, donde el intendente Jorge Macri, primo del jefe del Estado, aspira a la reelección.



El 5 de agosto próximo, Macri protagonizará un acto en la Ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta y al día siguiente viajará a la ciudad santafesina de Rosario.



Los estrategas de Juntos por el Cambio eligieron para los últimos días de campaña en la provincia de Buenos Aires a las ciudades de Bahía Blanca y Mar del Plata.



Macri reparte su presencia en los principales distritos electorales con Pichetto, su compañero de fórmula.



El senador peronista visitó este fin de semana la provincia de San Juan y en los próximos días volverá a viajar a la Patagonia, donde ya estuvo visitando las provincias de Neuquén y Río Negro.



Allegados a la campaña de Pichetto señalaron que el precandidato a vicepresidente viajará hoy a Chubut y el martes a Santa Cruz, probablemente acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, como ocurrió desde que arrancó la campaña. Asimismo, Pichetto y Macri volverán a hacer campaña juntos el próximo fin de semana, con visitas a Jujuy y a Salta, donde serán acompañados por el gobernador jujeño, Gerardo Morales, y por el primer candidato a senador salteño, el legislador Juan Carlos Romero.



No se descarta que se una a la caravana el intendente de Salta, el peronista Gustavo Sáenz, quien aspira a ser electo gobernador y está en negociaciones con el frente oficialista. En tanto, Macri y Pichetto viajarán el jueves a Corrientes, donde estarán acompañados por el gobernador correntino, Gustavo Valdéz, y por dirigentes y candidatos de Juntos por el Cambio de esa provincia y de las de Chaco, Misiones y Formosa. La gira de la semana, en tanto, culminará el viernes, junto con Frigerio y candidatos entrerrianos, en la ciudad de Gualeguaychú.

Axel Kicillof se despegó del exabrupto de Aníbal F

El precandidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, cuestionó ayer al ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, por decir que prefería confiarle sus hijos al asesino Ricardo Barreda antes que a la gobernadora María Eugenia Vidal, y afirmó que "la comparación con un femicida" le "resultó penosa". "La comparación con un femicida me resultó penosa. Desde el primer día mi campaña se trata de proponer y discutir ideas y prioridades. No quiero una campaña sucia ni de agresiones. No es mi forma de hacer política", expresó Kicillof en declaraciones a Radio 10.



Según el exministro de Economía, su campaña "es mucho más sencilla" y "se trata de recorrer la provincia, escuchar, de tomar nota". "Con mucho esfuerzo estamos contagiándoles el entusiasmo a los bonaerenses de que es posible poner en marcha la producción, el trabajo; recuperar la educación pública, la salud pública que están tan golpeadas. Yo voy a seguir con esa campaña", aseguró el precandidato a gobernador del kirchnerismo.