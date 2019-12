Beneficios. Arroyo apuesta a que estas tarjetas beneficien también a las pymes y a los comercios.

El Ministerio de Desarrollo Social anunciará en enero "un nuevo cronograma de entrega de tarjetas alimentarias" del Plan Argentina contra el Hambre, luego de la primera experiencia realizada en la ciudad entrerriana de Concordia.



"Los lácteos fueron los productos que mayoritariamente compraron en Concordia quienes recibieron las tarjetas alimentarias", dijo una fuente del Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a la primera experiencia de esta tarjeta que se entregó el miércoles, jueves y viernes en Concordia, la ciudad entrerriana con el índice más alto de pobreza.



Los beneficiarios de las tarjetas son convocados a través de mensajes de textos, luego del cruce de datos que se realiza con la información disponible en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



Ayer, en diálogo con radio Mitre, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que "los primeros días de enero" anunciarán "un nuevo cronograma de entrega de tarjetas hasta marzo", cuando se prevé que se entregarán la totalidad de los plásticos, calculados en 2 millones, que alcanzarán a 4 millones de personas. Las tarjetas alimentarias, emitidas por el Banco Nación, se entregan habilitadas para la compra de alimentos pero no de bebidas alcohólicas ni para extracción de dinero y se recargan los terceros viernes de cada mes, momento en el que las familias comienzan a tener dificultades económicas, lo que se refleja en "una marcada baja en la calidad de los alimentos que consumen", precisaron desde la cartera.



Las tarjetas serán entregadas "en forma automática", sin necesidad de trámite previo ni intermediarios a quienes reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tengan hijos de hasta 6 años, así como a embarazadas a partir de los 3 meses que perciban la asignación por embarazo y personas con pensión por discapacidad, a partir del cruce de datos que realiza el Anses y las bases de datos de las AUH.



"No se tramita en ningún lado, ninguna persona particular y ninguna organización social están autorizadas a tramitar la tarjeta en nombre de otra persona", precisaron desde la cartera de Desarrollo Social.



En total serán cerca de dos millones de plásticos los que se repartirán, que se cargarán el tercer viernes de cada mes con 4.000 o 6.000 pesos, dependiendo de si el titular de la tarjeta se tiene uno o más hijos, respectivamente.



La entrega de las tarjetas se hará por etapas en cada una de las provincias de Argentina y estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que notificará a sus titulares cuándo pueden retirarlo por el banco que se determine en cada provincia.



Desde Desarrollo Social hicieron especial hincapié en aclarar que ninguna persona u organización social está autorizada a oficiar de intermediario en la obtención del plástico.



"La Anses es la única entidad autorizada a emitir la tarjeta. Las notificaciones se realizarán vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de Anses", explicaron voceros de la cartera de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo.



Por otra parte, aclararon que si bien la tarjeta tienen las mismas funciones que una tarjeta de débito, no sirve para extraer dinero en efectivo y que sólo puede usarse para la compra de alimentos, excluyendo a las bebidas alcohólicas. Por último, se informó que la tarjeta no suplantará a ninguna de las políticas vigentes, ni reemplaza la Asignación Universal por Hijo, sino que "es una política de complemento integral alimentario".