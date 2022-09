La Portavoz de Gobierno, Gabriela Cerruti, descartó que el Gobierno está analizando darle curso legislativo a un proyecto que regule los discursos de odio, a raíz del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"No hay ningún proyecto analizando que vaya en línea con lo que dicen. Los medios instalan su propia realidad", dijo Cerruti en declaraciones a El Destape Radio.

"En la Argentina ya hay legislación. Desde la Ley de la defensa de la Democracia de Alfonsin hasta nuestro código penal. La ley de discriminación lo incluye, la ley contra la violencia de género y la ley de medios lo incluyen”, argumentó la funcionaria.

Durante la jornada del lunes, funcionarios, gobernadores y dirigentes del Frente de Todos volvieron a reclamar el esclarecimiento del caso y llamaron a "reflexionar sobre los discursos y conductas de odio" que, según afirmaron, emanan desde la oposición, la Justicia y los medios de comunicación, en contraste con las "manifestaciones populares", realizadas "pacíficamente" y por "el amor a Cristina".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió "reflexionar sobre los discursos y conductas de odio" y analizó que "es muy difícil hacerse los distraídos" frente al ataque perpetrado el jueves pasado contra Cristina Kirchner.

En declaraciones a El Destape Radio, el mandatario aseveró que "no se trata solamente de formas de expresar ideas, sino que hay poderosos intereses: un fiscal pide la inhabilitación perpetua para Cristina, no podemos no recordar la proscripción al peronismo".

En esa misma línea, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, destacó en declaraciones a Télam Radio la "manifestación popular" del viernes pasado en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Kirchner como respuesta a los "mejores 12 años de Gobierno junto a los del peronismo".

"Fue el amor a Cristina y el reconocimiento de los mejores 12 años de Gobierno junto a los gobiernos del peronismo desde 1945", detalló el titular de Desarrollo Territorial y Hábitat, e indicó que "es clave" que se pueda mantener "la unidad del movimiento popular".