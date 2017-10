Esquel: Avión sanitario en el cual será llevado el cuerpo encontrado en el río Chubut para realizarle la autopsia y saber si es Santiago Maldonado

Todo indica que hasta después de las elecciones del domingo no se sabrá el resultado de la autopsia al cuerpo que ayer fue encontrado en el río Chubut y por lo tanto la incógnita alrededor del caso de la desaparición de Santiago Maldonado seguirá latente en la sociedad argentina.

"Desde la Justicia nos dicen que es muy probable que la comprobación de la identidad del cuerpo hallado en Chubut no se conozca antes de una semana", remarcaron a Infobae tres fuentes calificadas de la Casa Rosada. El tiempo que demora conocer el resultado de la autopsia no responde a una decisión del Gobierno, depende exclusivamente de la Justicia y los tiempos de los peritos.

De esta forma, la incógnita del caso Maldonado se prolongará más allá de las elecciones legislativas del domingo y hasta ese momento continuarán las especulaciones políticas respecto de los autores o hechos de la muerte del joven artesano que desapareció el 1 de agosto pasado tras un corte y protesta mapuche en la Ruta 40 cerca de Esquel.

La demora de la Justicia en definir la identidad del cuerpo encontrado el martes en Chubut no es comprendida por algunos funcionarios del gobierno nacional. De hecho, hace unas horas un funcionario del Ministerio de Seguridad expresó tajante: "No se entiende por qué no intentan un reconocimiento inmediato. Pero esta es la decisión judicial y el Gobierno no va a interferir en ello".

A la vez, en Casa Rosada un ministro que le informa al presidente Mauricio Macri de cada paso de la investigación admitió a Infobae que "el resultado científico de la identidad del cuerpo encontrado en el rio Chubut se puede demorar hasta una semana", aunque aclaró que "la familia quiere una confirmación urgente por ADN".

En rigor, la Fiscalía Federal de Esquel informó que pidió que la autopsia del cadáver encontrado en el río Chubut la realice "el Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", y que de "la medida participen todas las partes que integran la causa –las cinco querellas y el único imputado de la fuerza sospechada que se presentó en el expediente–".

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal aseguró que impulsaron "la participación en todo el proceso del Equipo Argentino de Antropología Forense a los fines de resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas". Todo este proceso llevará un tiempo no menor de una semana, alertaron fuentes judiciales a la Casa Rosada.

En Casa Rosada impera una tensión permanente y mucha ansiedad. Ante la llegada de un funcionario o ministro desde otras dependencias fuera de la sede gubernamental los colaboradores del Presidente preguntan: "¿Alguna novedad del caso Maldonado?". No hay respuestas y mucho silencio al respecto.

Está claro que hay conjeturas muy reservadas que se tejen en estas horas en la Casa Rosada alrededor del hallazgo del cuerpo en el río Chubut. Al menos cinco funcionarios consultados por Infobae sobre el caso aseguraron que "lo importante ahora es determinar si es o no Maldonado el cuerpo hallado en el río Chubut. Y a partir de allí determinar cómo se encuentra ese cuerpo y dónde se encontró exactamente".

Otra de las hipótesis defensivas, ante eventuales ataques de organismos de derechos humanos y del kirchnerismo, la presentó ante este medio un funcionario de peso en el gabinete: "Suponiendo que se trate del cuerpo de Maldonado, habrá que destacar que durante este gobierno no hay desaparecidos como sí lo hubo con Cristina Kirchner con el cuerpo de Julio López".

Obviamente que otra de las conjeturas que se levantan es que no pocos referentes de la oposición saldrán a decir que se postergó el resultado de ADN del cuerpo hallado para después de los comicios del domingo para darle aire a Cambiemos. Pero en la Casa Rosada remarcan: "Hay que entender que cambió el país y que la Justicia tiene el manejo de estas cosas y no como antes que el Poder Ejecutivo manipulaba todo".

No obstante, en el Gobierno no se dirá nada de ello públicamente hasta no saber extactamente la identidad del cuerpo hallado en Chubut. Así, en la Casa Rosada existe mucha prudencia y hermetismo ante el caso que conmociona a todo el país. Si bien la actividad proselitista se irrumpió por completo, el presidente Macri continuó hoy con su actividad oficial programada. En ese sentido, el Presidente encabezó una reunión de coordinación en Olivos y a las 15:30 partió rumbo a Uruguay para participar de la Conferencia Mundial de la OMS.