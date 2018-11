Protestas. Las marchas contra la violencia de género en Argentina, cuyo Gobierno impulsa iniciativa para combatir esos problemas.

El Gobierno de Mauricio Macri reconoció ayer, en el Día Internacional de la Eliminación de la



Violencia contra la Mujer, que esta lacra tiene "costos humanos, económicos y sociales" que limitan el desarrollo de Argentina como país.



"Prevenir y evitar el maltrato hacia las mujeres es un imperativo concreto que responde a una clara voluntad de nuestro gobierno y de la sociedad civil, para avanzar hacia un mundo sin violencia de



género", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.



En el texto se remarca que Argentina "lleva adelante una política exterior activa" en lo que respecta a la violencia machista y participa de iniciativas junto con organismos especializados y miembros de la comunidad internacional que tienden a tomar medidas para el "empoderamiento económico, social y político de las mujeres" y la prevención de la violencia de género.



"La violencia contra las mujeres tiene costos humanos, económicos y sociales que limitan nuestro desarrollo como país", remarca el texto. Entre las iniciativas se destaca el acuerdo de cooperación



firmado entre Argentina y ONU Mujeres para la apertura de una oficina de ese organismo en Buenos Aires y el desarrollo del Programa País por la Igualdad.



Según datos de organizaciones sociales, al menos 227 mujeres fueron asesinadas desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de este año en Argentina por el simple hecho de serlo (casos también conocidos como femicidios).



Casi el 60 por ciento de las 87.000 mujeres que fueron asesinadas en 2017 en todo el mundo fue víctima de un crimen machista cometido por sus parejas, exparejas o familiares hombres, lo que hace que el hogar sea "el lugar más peligroso" para ellas.



Así lo denuncia un informe publicado ayer por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



Angela Me, directora de estadísticas de la Onudd, asegura que "no hay duda" de que la principal causa de asesinato de mujeres es el hecho de ser mujeres, lo que se conoce como femicidio.



"Por eso decimos que el sitio más peligroso para la mujer es el hogar", sentencia Me, una de las responsables del informe "Asesinato de género de mujeres y niñas".



De esas 87.000 mujeres asesinadas, 50.000 (el 58%) fueron víctimas de sus parejas o exparejas, siempre hombres, o familiares, predominadamente hombres, a un ritmo de 137 homicidios al día o seis cada hora. Unas 30.000 fueron víctimas de sus maridos o novios, actuales o pasados.



Fuente: Efe