Dos referentes clave del Gobierno nacional, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, salieron a garantizar ayer la realización de las elecciones legislativas el año que viene después que el expresidente, Eduardo Duhalde, alertara sobre el riesgo de un golpe de Estado y así pusiera en dudas la realización de los comicios 2021.

Duhalde agitó el avispero político recalentado ya por la reforma judicial y los cruces entre Alberto Fernández y Mauricio Macri en una entrevista con "Animales Sueltos" de América TV el lunes por la noche en donde vaticinó el quiebre del orden institucional, que ayer ratificó.

En su análisis de la realidad de Argentina con coronavirus, Duhalde opinó que el país atraviesa "un momento preanárquico" y que "es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" legislativas".

"Argentina corre ese riesgo porque esto es un desastre tan grande que la gente se va a revelar con todo esto. Esta es la más compleja de las presidencia que tuvimos" y añadió: "Se puede generar un peor clima al que se vayan todos", afirmó.

"Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones. ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares", disparó Duhalde.

El expresidente que tomó las riendas del país tras la crisis del corralito de 2001 y logró pacificar el país, advirtió que "si no nos juntamos a resolverle los problemas a la gente, estamos perdidos".

En la misma entrevista, el expresidente peronista aseguró que la pandemia afectó severamente a Alberto Fernández, y que el Presidente "no duerme".

Ya en la mañana del martes, en declaraciones a Radio 10, Duhalde dijo que el país atraviesa "un momento preanárquico" y "no nos damos cuenta lo que sucede en las clases medias que se desmoronan", tras lo cual agregó: "Te van a matar no por una bicicleta, (sino) por un bizcocho". "No hay que golpear las puertas de los cuarteles cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía. Eso tiene color y olor a sangre y pasa en el mundo", añadió.

Las afirmaciones de Duhalde encendieron alarmas en la oposición que teme que el Gobierno de Alberto Fernández avance con un proyecto en el Congreso para suspender las PASO y las elecciones legislativas 2021 con el argumento de la crisis por la pandemia de coronavirus. Por eso, dos pesos pasados del Gabinete salieron a desmentirlo.

El jefe de ministros, Juan Pablo Cafiero, dijo que las declaraciones de Eduardo Duhalde son "inapropiadas", aunque aclaró que tiene "un gran respeto" por el expresidente, en tanto que garantizó que "habrá PASO y elecciones" el año próximo.

"Argentina ya ha decidido hace muchos años vivir en democracia. El grito de "Nunca más" que se escuchó durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue una bandera para todos nosotros después", dijo el funcionario en la Casa de Gobierno. En ese marco, Cafiero dijo que "todas las diferencias políticas o de proyecto de país se dirimen en la arena democrática". Además, aseguró que "va a haber elecciones el año que viene" y, ante la consulta de si habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), respondió: "Sí, claro".

Cafiero apuntó que, "como ha sucedido el año pasado, en una región donde hubo movimientos tumultuosos con respecto a la calidad institucional y donde ha habido golpes institucionales, nuestro país resolvió avanzar en una transición pacífica y democrática".

Por su parte, el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Predro ratificó ayer que el año que viene se realizarán los comicios legislativos tal como están previstos en el cronograma electoral, en tanto que funcionarios de esa cartera se reunieron con los integrantes de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para avanzar precisamente en ese proceso y hacer un relevamiento de lugares de votación en el contexto de los cuidados que impuso la pandemia.

Votar con pandemia



La Cámara Nacional Electoral ya comenzó a evaluar un escenario de elecciones con pandemia. Tienen bajo la lupa medidas tomadas por otros países que fueron a las urnas recientemente: mayor cantidad de mesas o establecimientos de votación, y su correlato con aumento de personal para fiscalizar los comicios.

De ambos lados de la grieta

VILMA IBARRA - Secretaria de Legal y Técnica

"Esto va a estallar". "Vamos a una guerra civil". "Habrá golpe de Estado". Solo quieren condicionarnos, arrancar concesiones y reducir derechos. El Gobierno está firme y atento para impedir que achiquen nuestra democracia".

DANIEL LIPOVETZKY - Diputado de Cambiemos

"En la Argentina no hay lugar para golpes de Estado. Si a algún iluminado antidemocrático se le ocurriera intentarlo, ahí estaremos defendiendo la democracia, las instituciones y la celebración de elecciones".

AGUSTÍN ROSSI - Ministro de Defensa