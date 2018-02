El sindicalista Luis Barrionuevo confirmó que no se sumará a la marcha de Hugo Moyano, programada para la próxima semana. "No voy a la marcha. Se desvirtuó todo", dijo el jefe de los gastronómicos.

"Ya decidimos no participar, pero estamos elaborando un documento y nos vamos a juntar hoy para terminarlo. Yo ya no voy a la marcha, no vamos. Eso está decidido. La idea es hacer público un documento explicando por qué", argumentó Barrionuevo en una entrevista con el diario La Nación.

De acuerdo a la visión del dirigente, "se mezcló todo" y confirmó que la presencia del kirchnerismo tiene mucho que ver con la decisión.

Consultado si esta marcha responde a una pelea de Moyano con el Gobierno, dijo: "Claro. Nosotros en esta pelea personal no nos metemos. Nosotros estamos por el documento que se elaboró en Mar del Plata y que aprobó la CGT, donde advertimos sobre todos los problemas que hay con los trabajadores y los jubilados".

De esta manera se baja otro importante dirigente de la protesta a la que convocó el camionero y que no contará con dos de los tres representantes de la CGT en el escenario.