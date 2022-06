Una pareja que se dedica a hacer videos pornográficos se filmó teniendo sexo en el cementerio de Hurlingham. El padre de uno de los fallecidos realizó una denuncia judicial.

En las imágenes se ve cómo el hombre, que no fue identificado, manipula un santuario que una persona dejó en una de las tumbas. El hombre agarra flores, rosarios y estampitas, los muestra a cámara y luego los deja en el mismo lugar.

Luego de hacer un paneo general para volver a demostrar que estaban grabando en un cementerio, agarra un ramo de flores de una tumba y lo tira a un cesto de basura.

En medio de la filmación, se muestra la lápida rota de Alejandro C. Enríquez, que murió en septiembre de 2000.

Segundos después, siempre de día, camina hacia una especie de “casilla” y desde una ventana filma a la actriz porno conocida como “Niquui Salazar”. En las imágenes se puede ver que la joven lleva un ramo de flores y se para frente a una tumba. El hombre se acerca y la llama.

Mientras se desarrollaba la escena sexual, el hombre que filmaba desde su celular mostró el cementerio vacío.

“Fue a visitar a su mejor amiga al cementerio y el cuidador se la...”, fue el título escogido por la pareja para promocionar el material.

El video habría sido filmado el año pasado y fue publicado en la página de Onlyfans de la actriz porno, también conocida como “La Morochiita”, y en su canal del sitio Pornhub. Horas después de la viralización, el video fue bajado del sitio pornográfico y la joven cerró sus redes sociales.

La denuncia del padre de una de las víctimas que sufrió la profanación de la tumba

El padre de un joven que murió en 2015 inició acciones legales contra los autores del video: asegura que profanaron la tumba de su hijo. También fue muy crítico contra el municipio por el estado en el que se encuentra el cementerio.

“El año pasado profanaron y robaron cosas. Quizás esta gente se haya llevado cosas. Entonces hice la denuncia en la UFI Nº2 de Morón presentando las pruebas. Vamos contra los que hicieron este video. Ellos serán responsables de lo que pasó. Los culpables también son los cuidadores del cementerio”, dijo Cristian Aljanati a unmedioenmorón.

Su hijo, Diego Aljanati, fue asesinado tras ser embestido por un móvil policial a la salida de un boliche de Parque Leloir en 2015. Cristian fue a la municipalidad a reclamar por la situación pero no recibió respuestas, ni del Municipio ni del cementerio.

“Creo que hubo complicidad. Por eso la responsabilidad también es del Municipio. Que los cambien, que los echen, que cuiden un poco mejor. Me da bronca que el Estado no pueda cumplir con su función, no pudieron cuidar a mi nene de 13 años en vida y tampoco son capaces de cumplir su función de cuidarlo ahora muerto y dejarlo descansar en paz”, completó Aljanati.