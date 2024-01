El líder de la UTEP, Juan Grabois, denunció que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el ex presidente Mauricio Macri "preparan un golpe" contra el actual mandatario, Javier Milei.

"La que quiere voltear a Milei, y está clarito, es Victoria Villarruel, junto a Mauricio Macri. Están preparando el golpe. Se los digo a los votantes de Milei. Lo van a ir viendo", sostuvo el referente social.

En una entrevista televisiva, el abogado y ex precandidato presidencial subrayó: "No nos miren a nosotros. Nosotros vamos a combatir las políticas inconstitucionales, ilegales e ilegítimas que impulsa el Presidente".

"Nosotros respetamos al pueblo que lo votó, los que no lo respetan son los que están conspirando", concluyó Grabois. La acusación del líder de la UTEP se da luego de que circularan versiones de contactos telefónicos entre la titular del Senado y el líder del PRO.

LA RESPUESTA DE MARRA

Ante esas declaraciones, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra salió a responderle y afirmó: "Quiere salir en los medios de comunicación, un poco de cámara. La verdad es que no me lo puedo tomar en serio. Villarruel es una de las fundadoras de La Libertad Avanza y Macri hace el papel de un ex Presidente".

Por otro lado, el excandidato a jefe de Gobierno porteño se refirió a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno nacional: "Estábamos yendo marcha atrás y ahora estamos yendo para adelante. Ahora hay un plan de reformas que va a cambiar la Argentina".

"Siempre planteamos que habían que hacer reformas de shock, que eran muchas. Son diferentes estrategias legislativas. Son verdaderas intenciones de cambio. Estamos haciendo lo que prometimos en campaña", siguió.

Finalmente, evitó pronosticar cuándo comenzaría a bajar la inflación, que se espera que el dato de diciembre sea del 30%: "No debemos dar números de inflación, no es el momento. Argentina vive una situación trágica y vamos a tener que saber llevarla. No es tirar una fecha porque sí".

NA