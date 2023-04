El líder social Juan Grabois realizó una serie de declaraciones en C5N en las que aseguró que un ministro del Gobierno no entrega las partidas destinadas a la ayuda social porque no quiere ser criticado en televisión.

"Una ministra de este Gobierno, me dijo que un ministro de este Gobierno no manda las partidas de alimentación, de cooperativas y de urbanización de barrios, porque no le gusta lo que yo digo en televisión”, dijo el dirigente.

Además, mencionó que la información le llegó por parte de Victoria Tolosa Paz y, aunque inicialmente no quiso dar nombres, posteriormente admitió que se refería al ministro de Economía y a la titular de Desarrollo Social.

“Si algún fiscal quiere judicializarlo, yo voy a declarar y cuento todo lo que me dijeron”, advirtió.

En cuanto a las próximas elecciones, Grabois opinó que en el Frente de Todos no hay margen para que haya un candidato único, ya que "no hay ninguno que sintetice, salvo Cristina (Kirchner), que hasta nuevo aviso no es candidata".