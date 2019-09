El dirigente social Juan Grabois despegó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner de los dos videos que compartió en su cuenta de Facebook en donde manifestó que "hay que avanzar con una reforma agraria".

Desde Plaza de los Dos Congresos, hasta donde llegó junto a miles de miembros de su agrupación, el dirigente social aseguró que su planteo tiene que ver con un proyecto de país y con la forma de distribución de la población en el territorio. "Es un debate que hay que dar, pero ni Alberto ni Cristina lo están planteando como un debate de agenda", aclaró.

El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) e integrante del kirchnerismo publicó dos videos en su cuenta de Facebook en donde expresó la necesidad de "avanzar con una reforma agraria" en el caso de que el Frente de Todos triunfe en las elecciones del 27 de octubre. Los registros surgieron de un Facebook Live (transmisión en vivo en la red social) que el referente del Frente Patria Grande realizó el jueves de la semana pasada.

"Nosotros estamos absolutamente convencidos de que sin una reforma agraria y una distribución de la población en el territorio, la Argentina es inviable. Es ridículo que tengamos un país agrario sin una población agraria. Un país campesino sin campesinos", aseguró en uno de esos videos.

Grabois suele utilizar sus redes sociales para realizar este tipo de manifestaciones y abrir el canal de Facebook para interactuar con los militantes que lo siguen y apoyan su movimiento.

En este marco, Grabois acusó a parte del oficialismo de manipular sus dichos. "Esto es obra de algún sinvergüenza de estos que manejan la manipulación informativa para no discutir lo que queremos discutir realmente: que la gente se está cagando de hambre. No hablamos de si podés comer un asado el fin de semana, hablamos de que los pibes pueden tomar un vaso de leche", se quejó.

"Ya están entrando en la línea de malas personas. Utilizan cualquier argumento, busca una Facebook Live para discutir si la reforma agraria o no, porque no quieren discutir la realidad. La realidad es que la gente se está muriendo de hambre y de eso no dicen una sola palabra", concluyó.

Este martes, ante la propuesta de Grabois, desde el Gobierno y la Sociedad Rural Argentina salieron a cuestionar lo manifestado por el militante kirchnerista en sus redes sociales.

Luis Etchevehere, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se refirió al tema: "A la idea de la vuelta de la Junta Nacional de Granos, ahora se le suma la reforma agraria y expropiación de campos. Estos sistemas ya fracasaron hace muchas décadas dañando seriamente la economía en varios países. Cuidemos la República y la producción".

"La propuesta de Reforma Agraria de Juan Grabois del Frente de Todos es anacrónica e inconstitucional. Muestra la falta de coherencia que existe en ese espacio, desconoce cómo funcionan los sistemas de producción modernos y cuáles son las unidades productivas más eficientes", sostuvo Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina.