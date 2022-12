El dirigente de los movimientos sociales, Juan Grabois, llegó a la estancia que el magnate Joe Lewis tiene en Lago Escondido, a pocos kilómetros de El Bolsón, en Río Negro, junto a un grupo de 80 personas, entre ellas, un legislador nacional.

El abogado que lidera el Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Frente Patria Grade marchó bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también”, una procesión que terminó con el montaje de ocho carpas. También intervino la Justicia, puesto que hasta ahí llegó el fiscal Francisco Arrien, de El Bolsón.

Si bien habían prometido no acercarse al casco de la estancia, un grupo de esta manifestación se acercó hasta las puertas de la residencia, pero fueron detenidos por trabajadores que montaban guardia.

“Lamentablemente vos le estás laburando a un gringo que te desprecia y ahora nos estás despreciando a nosotros que tenemos el mismo color de piel que vos”, le dijo Grabois a uno de los trabajadores.

El empleado no se quedó atrás y le respondió: “¿Por qué no vienen cuando hay un incendio? ¿Por qué no vienen cuando hay un metro de nieve y la gente no puede salir?”

Luego Grabois le pregunta: “¿A vos te parece bien que al lago lo tenga el inglés? Yo entiendo que le tengas que chupar las medias al inglés. Él te odia, te desprecia”.

Desde la empresa Hidden Lake SA, señalaron que Grabois y otras 81 personas “violentaron el ingreso a la propiedad” e indicaron que la presencia del diputado nacional Federico Fagioli “brinda firma y respaldo político al accionar delictivo”.

Por su parte, Grabois sostuvo que ni el Gobierno de la provincia de Río Negro, así como tampoco Nación, “han habilitado un paso que permita al pueblo disfrutar de la maravilla natural que constituye el Lago Escondido”.

También se defendió y negó que hubiera alguna usurpación, como ocurrió en 2021 en Entre Ríos en la estancia de la familia Etchevehere: “No estamos violando ninguna ley, simplemente ejercemos nuestro derecho constitucional al libre acceso a la costa de los lagos. Los lagos son del pueblo argentino y nosotros somos argentinos que queremos liberar este pedacito de patria de la ocupación ilegal”.

Hubo momentos de tensión, cuando se prendieron los aspersores para el riego, que terminaron empapando a los manifestantes.

La irrupción de Grabois a la estancia se produjo luego de que se conociera que jueces federales y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una estadía en ese lugar. Se trata de los magistrados federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de CABA; y Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños, entre otros.