Recién aterrizado de Ecuador, donde participó de una misión humanitaria cuyo objetivo central era realizar un informe sobre la violación de derechos humanos en aquel país, Juan Grabois le exigió al presidente Alberto Fernández que indulte a Milagro Sala, quien hoy permanece internada en la provincia de Jujuy a causa de una trombosis venosa profunda, y recibió la visita del Jefe de Estado. “Es hora de pasar de las palabras a los hechos. La única alternativa que hay es el indulto”, aseguró el dirigente social.

Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), dialogó hoy por la mañana con El Destape Radio y manifestó su desacuerdo con la inacción del Frente de Todos frente a la detención de Sala, quien se encuentra en prisión desde el 16 de enero de 2016 a raíz de distintas causas en las que está acusada de liderar una asociación ilícita, de fraude a la administración pública y extorsión, entre otros cargos. “Cuando decimos que Milagro Sala es una presa política, hay que dar una respuesta política”, consideró.

En esta línea, Grabois también apuntó contra el poder judicial de la provincia de Jujuy, sobre el cual dijo que está “putrefacto” debido a que sus miembros son todos hombres afines al gobernador Gerardo Morales. “No podemos tener la ilusión de que el mismo poder judicial putrefacto de Jujuy… no hay que olvidar que todos sus miembros salieron de la cámara de diputados como diputados de Morales, caminaron unos metros y se pusieron los trajes de jueces”, señaló.

Según su punto de vista, en territorio jujeño existe “un pacto de poder evidente”, ya que acusó a Rubén Rivarola, presidente del Partido Justicialista (PJ) provincial, miembro del Frente de Todos y mano derecha de Morales, de avalar explícitamente “la persecución de Milagro y acompañar la persecución de compañeros y compañeras que no se someten”. Por tal motivo, el dirigente piquetero sugirió también la opción de intervenir del PJ provincial. “Yo leía recién un comunicado del PJ pidiendo la liberación de Milagro y decía ‘qué bárbaro que el PJ de la provincia pueda tener una posición diametralmente opuesta y a nadie le llame la atención’”, reflexionó.

En cuanto al gobernador Morales, el referente del MTE no escatimó en críticas contra su gestión y le pidió nuevamente al presidente Fernández que impulse la intervención provincial. “Morales es el gobernador que más planes sociales recibe, que más Potenciar Trabajo recibe, entre 10 y 15 mil... Se le está dando trato de amigo, no de un violador de derechos humanos y de una provincia gobernada por un método tiránico y antidemocrático. Son cosas que me hacen pensar si estamos en una representación teatral, donde se dice una cosa y se hace otra, o estamos construyendo una fuerza política que pueda cambiar la Argentina”, indicó durante la entrevista.

Otro blanco de Grabois fue Elizabeth Gómez Alcorta, hoy ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y anteriormente abogada de Sala. Sin mencionarla, a la funcionaria la acusó de impulsar su carrera política a partir de su vínculo con la líder de la Tupac Amaru, pero que una vez en el cargo público se olvidó de ella. “Me da mucha bronca el silencio de personas que cimentaron su carrera con el rostro de Milagro, y después se olvidaron. Ella debería estar militando todos los días por la liberación de Milagro Sala. Fue su abogada. Debería ir a visitarla una vez por mes. Pero bueno, la gente con el poder cambia”, lamentó.