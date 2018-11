El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del flamante Frente Patria Grande, Juan Grabois, insistió ayer en que "vuelva" la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "pero sin los corruptos", y le dijo al detenido exministro kirchnerista Julio De Vido que "no" es "un héroe de la resistencia peronista", y que "no debilite al campo popular".



"Ni yo soy vigilante ni vos un héroe de la resistencia peronista. Somos millones los que queremos que CFK vuelva, pero sin los corruptos. A quien le quepa el sayo, que se lo ponga; y el que no, que tenga dignidad y no debilite al campo popular", aseveró Grabois en su cuenta de Twitter para responder a De Vido por los duros términos que éste le dedicó en una carta difundida el pasado jueves por la noche.



En ese texto, que tituló "Atento y vigilante", el detenido exfuncionario kirchnerista, quien se encuentra bajo prisión preventiva en el penal de Marcos Paz, dijo sentir "asco" por el dirigente de la CTEP y referente del espacio político que promueve la postulación de la expresidenta en 2019. Es que, en el lanzamiento del Frente Patria Grande, que tuvo lugar el sábado pasado en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, Grabois habría bregado por el regreso de la actual senadora, "pero sin corruptos", lo que generó la reacción de diversos referentes del kirchnerismo, a los que el jueves por la noche se sumó De Vido. En el texto que difundió a través de Facebook, el detenido exfuncionario y actual diputado nacional desafió a Grabois a que precise "con nombre y apellido a qué corruptos se refiere así cada uno podrá defender su buen nombre y honor, ante la Justicia, demandándolo como corresponde".



En una entrevista con el periodista Luis Novaresio (A24), Grabois dijo el jueves que su deseo es que "Cristina sea candidata y que gane". Sin embargo, admitió que su recién fundado Frente Patria Grande, adepto al kirchnerismo quiere "que se termine el gobierno de Macri en diciembre de 2019, como corresponde".



Grabois explicó que la misión de este armado político tendría como misión "garantizar estos dos grandes déficits del gobierno anterior, que fueron la corrupción y la pobreza estructural que no se resolvió".



"Yo no soy soldado de Cristina, pero soy aliado, porque en algunas cosas estoy de acuerdo, en algunas más o menos y en otras, no", aclaró Grabois.