El Ministerio de Salud reportó ayer nueve muertes por coronavirus (covid-19) y 12.609 contagios en la última semana en Argentina. Si se compara con los 3.323 infectados reportados el domingo 27 de noviembre, las cifras de contagiados informadas ayer representan un aumento de 279% en la cantidad de casos.

De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes aumentó 12,5% en relación a la semana pasada, cuando se habían informado 8 fallecimientos. De esta manera, suman 130.034 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.739.856 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria indicó que son 247 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 41% en el país.

Durante la última semana murieron 2 personas en la provincia de Buenos Aires, 2 en la ciudad de Buenos Aires, 1 en Entre Ríos, 1 en Neuquén, y 2 en Tierra del Fuego.

Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 110.686.150. Unas 41.054.394 de personas recibieron una dosis, 37.907.790 las dos, 3.158.736 una adicional, 21.848.529 el primer refuerzo, 6.383.721 el segundo, y 331.582 el tercero, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 118.415.142 y las donadas a 5.083.000.

"Los casos de covid-19 vienen aumentando desde hace cuatro semanas. Nuestra recomendación es reforzar la vacunación y los cuidados de siempre", sostuvo ayer la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en su cuenta de la red social Facebook.

"Por ahora, el aumento de casos no se ha traducido en un aumento significativo de hospitalizaciones o de muertes. Esto se debe a que la protección que otorgan las vacunas es muy sólida", agregó. "La mejor manera de mantener esa protección es con una dosis de refuerzo: por eso es tan importante lo que se viene observando en las últimas semanas, con el aumento de la aplicación de los refuerzos en los vacunatorios de todo el país. Hay que seguir por este camino", abundó.

"Quienes se vacunaron por última vez hace más de cuatro meses pueden darse una nueva dosis. El refuerzo (sea el primero, el segundo o el tercero) es especialmente importante para quienes tienen más de 50 años y para personas con condiciones de riesgo", recomendó Vizzotti. "Además, aprendimos algunos cuidados que son los que siempre recomendamos y que, en contexto de aumento de casos, es bueno retomar. Ventilación cruzada de ambientes, uso de barbijo en espacios cerrados y lavado frecuente de manos", reseñó la ministra.

"Si tenés síntomas respiratorios, es importante que no participes de ninguna actividad con otras personas. Quedate en tu casa hasta 24 horas después de que se te hayan pasado, para disminuir las posibilidades de transmisión", sugirió. "La situación actual es incomparable con la que vivimos cuando aún no había vacunas y todos éramos susceptibles. Por eso, no va a haber restricciones. Seguimos trabajando con las provincias para dar respuesta, como siempre", completó la funcionaria nacional.

En Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz lleva adelante "múltiples acciones" y "dos líneas fuertes de vacunación" para combatir el coronavirus y la campaña contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis para niños de 1 a 4 años en forma libre en hospitales, centros de salud y dispositivos territoriales, se informó ayer oficialmente.