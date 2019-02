Arquitecto. Maximiliano Conca, un arquitecto de 40 años, sufrió un infarto en la ciudad de Viña del Mar.

La familia de un hombre tucumano que lleva cuatro días internado en una clínica privada de la ciudad chilena de Viña del Mar tras sufrir un infarto, reclamó ayer una cama en un hospital público de esa localidad o un avión sanitario para traerlo de regreso al país, dado que ya gastaron 650.000 pesos en su tratamiento y no tienen más recursos.



Se trata de Maximilano Conca, un arquitecto de 40 años que el domingo por la tarde sufrió un paro cardíaco mientras conducía un automóvil por las calles de Viña del Mar en la víspera de su regreso a San Miguel de Tucumán.



Su novia, que lo acompañaba en ese momento, pidió ayuda y consiguió que otro automovilista lo trasladara al Hospital Naval de Viña del Mar, donde le salvaron la vida pero donde la familia ahora debe afrontar fuertes gastos dado que el joven no había contratado un seguro de viajero.



"Estamos esperando que nos digan si lo pueden pasar de la unidad coronaria a una sala común y seguir pagando en el mismo hospital, o pasar a un hospital público", dijo su hermana, Agustina Conca. "Sabemos que hospitales públicos hay muy pocos y tienen prioridad los chilenos. No sabemos si es gratuito también para los extranjeros pero creo que Argentina tiene convenio", agregó.



No obstante, la mejor opción para la familia sería el traslado a Tucumán en un avión sanitario, pero hasta ahora no lo han podido conseguir porque "el avión del gobierno tucumano es de evacuación y no puede salir del país" y "el gobierno nacional no dispone de uno".



Fuente: Télam