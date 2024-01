Las buenas condiciones climáticas y las lluvias recurrentes en grandes áreas de la región agrícola apuntalaron la producción de soja y maíz de la actual campaña, que en conjunto podrían alcanzar una de las mejores cosechas de la historia y generar exportaciones de ambos complejos por un monto estimado entre US$ 24.000 y US$ 28.700 millones, según diferentes estimaciones privadas. De esta manera, las exportaciones de estos granos tendrían un salto respecto a 2023 de unos US$ 10.000 millones, año que fue severamente afectado por una de las peores sequías de las que se tenga memoria.