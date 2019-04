Tras el levantamiento militar contra el régimen de Nicolás Maduro, la tensión se replicó también en la Embajada de Venezuela en Buenos Aires: pasadas las 19, hubo pedradas, gases lagrimógenos y balas de goma. Un hombre resultó herido de un balazo de goma y la policía detuvo a dos manifestantes.

"Me apoyaron la escopeta en la oreja y me dispararon. No entiendo nada", dijo el hombre, quien recibió el disparo en la oreja y estuvo varios minutos en el suelo, inmovilizado.

Desde temprano, decenas de ciudadanos venezolanos se convocaron esta tarde para expresar su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó. Enfrente, otro grupo de agrupaciones de izquierda también se movilizó para apoyar a Nicolás Maduro.

La policía de la ciudad de Buenos Aires le informó a este medio que "los manifestantes agredieron a un policía y a los venezolanos que estaban del otro lado, manifestándose de manera pacífica".

La convocatoria empezó cerca de las 14:30 y los incidentes comenzaron media hora más tarde, cuando otro grupo de manifestantes llegó hasta el edificio de Luis María Campos al 100 del barrio porteño de Palermo para expresar su respaldo a Maduro e increparlos. Hubo discusiones, empujones y hasta golpes.

Durante la tarde, quienes se movilizaron intercambiaron insultos y canciones a favor y en contra de Maduro. Banderas, insignias y cartulinas con formas de ataúdes con las caras y los nombres de algunas personas que murieron en Venezuela en los últimos años.

Con el correr de los minutos, quienes se manifestaron a favor de la libertad en Venezuela se agolparon cerca de las escaleras de acceso a la Embajada. Ante la llegada un camión con miembros de CTEP, los efectivos de la Policía Federal que se hicieron presentes en el lugarformaron un cordón de dos metros que evite el enfrentamiento.

El episodio más violento ocurrió por la noche, con el hombre herido, retirándose del lugar en una ambulancia del SAME.