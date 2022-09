El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, aseguró que denunciará al reconocido dibujante "Nik" por una viñeta en la que criticó al Presidente y a la vicepresidenta; como respuesta, el humorista gráfico señaló que se trata de un intento de censura y le dedicó un Gaturro.

La disputa en redes comenzó el último domingo cuando el letrado compartió la viñeta del dibujante, que se publicó en La Nación, y escribió: "Esto no es chiste".

La historia gráfica se llama "Banda" y se representa a un oficial de policía declarando a la prensa en la que habla de "dos lunáticos con un plan imposible, ridículo, inverosímil... un hombre y una mujer que pusieron en peligro a toda la Argentina". Ante ello, un periodista le pregunta si está hablando de la "banda de los copitos", acusados por el ataque a la vicepresidenta. El policía le responde que "no". A todo esto, atrás se observa a Cristina llevando con una correa a Alberto Fernández, en cuatro patas.

Gregorio Dalbón, abogado de Cristina, me quiere llevar a juicio por este chiste. Ojalá la haga. Sería histórico y un escándalo mundial sin precedentes. Nunca en la Historia Moderna se castigó la libertad de expresión. Así nos quieren Dalbón y Cristina, amordazados. #BuenLunes pic.twitter.com/Ib7zqysZll — Nik (@Nikgaturro) September 19, 2022

"Iniciaré la denuncia correspondiente", dijo Dalbón. Y amplió: "Basta de faltarle el respeto gratuitamente al Presidente Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Espero nos acompañen los organismos de Derechos Humanos", y mencionó a Horacio Pietragalla, secretario de DD.HH. de la Nación.

Este lunes, Cristian Dzwonik, el humorista conocido como "Nik", anunció: "Gregorio Dalbón, abogado de Cristina, me quiere llevar a juicio por este chiste. Ojalá lo haga. Sería histórico y un escándalo mundial sin precedentes. Nunca en la Historia Moderna se castigó la libertad de expresión. Así nos quieren Dalbón y Cristina, amordazados".

Y profundizó: ¿No habría que explicarles cómo funciona la libertad de expresión? Nos empobrecieron, NO nos cuidaron en Pandemia… ¿Ahora también nos quieren quitar la libertad de opinar?", le respondió.

Además, le dedicó un Gaturro enojado. "Dalbón, con la libertad de expresión, no. No. No", afirma el dibujo en la viñeta.

"Ahora quieren cercenar la libertad de expresión. PRIMERO, se meten con tus HIJOS, ahora se meten con tu trabajo, con la libertad de opinar. Cada vez VAN POR MÁS", agregó.

Tras el cruce en redes, el abogado de la exmandataria, volvió a referirse al conflicto con el humorista gráfico en un diálogo con C5N, donde confirmó que demandará al dibujante que "ridiculizó" y "revictimizó" a Cristina.

"Hablé con Juliana Di Tullio y yo lo voy a demandar. No podemos permitir que sea un chiste el atentado terrorista que sufrió Cristina y que minimicen esto, ridiculizando a la víctima, revictimizándola y tomándole el pelo al Presidente", añadió.

Y concluyó: "Despacio y a un buen ritmo vamos a llegar a buen puerto en la escalada de violencia".

Y por último, volvió a citar al dibujante en Twitter adjuntando una frase de la política alemana Angela Merkel: "La libertad de expresión tiene sus límites y esos límites comienzan cuando se propaga el odio".