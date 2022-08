Los gremios del transporte, de docentes privados y de Comercio se pronunciaron hoy luego de la marcha convocada por la CGT desde el Obelisco hacia el Congreso contra "especuladores del mercado y los formadores de precios" y reclamaron "la protección integral de los trabajadores, los desocupados y los jubilados", "la preservación de los salarios" y una "orientación productivista que potencie el empleo".



El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), Armando Cavalieri, reivindicó "la defensa del salario y una orientación productivista que potencie el empleo y el poder adquisitivo de millones de argentinos" y rechazó "la escalada inflacionaria" en detrimento del desarrollo y la producción nacionales.



Los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce el ferroviario Sergio Sasia, y las organizaciones gremiales de la industria rechazaron a "los formadores de precios y especuladores de mercado" y sostuvieron que la consigna fue decirle hoy a "los empresarios que primero está la Patria y que no es posible que continúen robándole un plato de comida a los argentinos".



En la nutrida movilización participaron los gremios de la CATT y los de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) de Juan Carlos Schmid, adjunto de la del transporte.



El jefe del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento puso una nota de color en la columna que encabezó con esos gremios, ya que presentó al personaje del Jóker de la película del Guasón como metáfora de "la crisis institucional por la que atraviesa el país".



Entre otros dirigentes, participaron Emiliano Gramajo (Aoita Córdoba), Roberto Coria (guincheros), Graciela Aleñá (viales), Pablo Palacio (recibidores de granos), José Voytenco (rurales), José Pasotti (caucho) y Alberto Fantini (Federación de la Carne).



"La marcha fue una expresión del pueblo trabajador", afirmó la secretaria Gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Marina Jaureguiberry, quien integra el consejo directivo nacional de la CGT y es paritaria de la organización docente.



El titular del gremio, Jorge Kalinger, aseguró que el sindicalismo mostró "su fuerza en la calle en demanda del salario, lo que debe otorgarle fuerza al Gobierno para enfrentar a los grupos económicos que procuran llevar al país a esta difiícil situación nacional".



Jaureguiberry agregó que el Sadop se movilizó "en defensa del trabajo, la producción, la salud y la educación; para decirle a nuestro Gobierno que el pueblo no da más, que la inflación se come los salarios y que las paritarias necesitan reabrirse permanentemente".



"Fue una marcha contundente y con un mensaje también contundente. El Gobierno tiene que escuchar que la alianza es con los trabajadores", concluyó la dirigente sindical en un documento firmado por el secretario de Comunicación y Prensa, Gerardo Alzamora.



Mientras Cavalieri, titular de la Faecys y del gremio mercantil porteño (SEC), aseguró en un comunicado que "el diálogo, el consenso y el trabajo mancomunado deben constituirse en las herramientas inaplazables para que los actores políticos, sociales y económicos desanden un camino de crecimiento sostenido, por lo que será necesario que prevalezca la absoluta unidad y un diálogo franco entre las vertientes políticas, gremiales, sociales y partidarias".



"El actual difícil contexto convoca a trabajar unidos y con suma responsabilidad. A partir de la construcción de políticas claras y sin descuidar las convicciones hay que lograr que la clase dirigente política, sindical y empresaria aporte un esfuerzo agregado para salvaguardar los beneficios de los trabajadores", afirmaron en el documento Cavalieri y el secretario de Prensa y Difusión de la organización nacional, Angel Martínez.