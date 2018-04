Día del Trabajador. Todos los movimientos sociales marcharán el 1 de Mayo al monumento al Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.

El Movimiento Evita, el Partido del Trabajo y del Pueblo y Libres del Sur lanzarán a mediados de mayo en la cancha de Ferro un frente político que busca representar electoralmente a los denominados movimientos sociales.



El proyecto lleva tiempo en la agenda de referentes de Barrios de Pie, la CCC y la CTEP, conocidos también como "los Cayetanos", porque levantan la agenda social del papa Francisco.



La base sobre la que trabajan contra reloj los delegados de las distintas fuerzas son "nuevos emergentes sociales, nuevas representaciones políticas y propuesta de una nación para el siglo XXI", según adelantó un vocero de CTEP a Télam.



Una fuente de Barrios de Pie, en tanto, subrayó que durante el acto de Ferro "llamaremos a construir la más amplia unidad para ganarle al Gobierno actual desde una propuesta popular, amplia y progresista".



También sostuvo que en ese espacio no tendrán lugar quienes "estén vinculados, tengan causas o estén procesados por corrupción", en obvia exclusión de exfuncionarios del kirchnerismo.



"Para nosotros es importante construir un espacio que tenga como eje la ejemplaridad y la ética como un concepto que siempre tuvo que estar en la política y que hoy más que nunca la sociedad demanda", reafirmó el vocero. Otro de los elementos que plantean casi como una exigencia es la necesidad de "no volver para atrás. Tiene que haber una autocrítica de los motivos que llevaron al descrédito y la pérdida de consenso en buena parte de la sociedad", indicó la fuente, y remató que "la propuesta política no puede estar asociada con la década pasada".



Entre los aliados que se espera asistan a Ferro, con los que "venimos conversando desde octubre pasado", según confió una fuente vinculada al Movimiento Evita, están Ciudad Futura de Rosario, el partido País de Misiones, Fabiana Ríos, exgobernadora de Tierra del Fuego, y Víctor De Gennaro, el reconocido exdirigente de ATE, fundador de la CTA y del partido Unidad Popular. Se descuenta que entre los oradores del acto de mayo próximo estarán Humberto Tumini, por Libres del Sur, y Emilio Pérsico, por el Evita.