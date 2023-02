Luego de un fallo de la Justicia de Mendoza que determinó que el departamento de Guaymallén debe presentar una reina departamental en la Fiesta Nacional de la Vendimia, el municipio eligió un inédito sistema de votación virtual, donde no se difunden imágenes de las aspirantes.



En un comunicado difundido por ese distrito, perteneciente al Gran Mendoza, informaron que "como el municipio ratifica la decisión de que las políticas de género se constituyan en políticas de Estado, la elección de la representante departamental 2023 no estará condicionada por rasgos estéticos ni físicos, sino que el público las conocerá a través de sus deseos de representar a Guaymallén y de los aspectos que ellas mismas pusieron en valor como parte de sus historias de vida".



La votación se habilitó este jueves con una sección en el sitio web de la comuna que contiene frases de cada una de las candidatas.



Desde ese municipio, que es el más poblado de la provincia cuyana, indicaron que "a través de esas expresiones comparten su visión, experiencia, proyectos y/o aportes a la comunidad local".



De la convocatoria inicial, donde se inscribieron 163 residentes del departamento de Guaymallén, 125 realizaron las capacitaciones que incluyeron contenidos de historia, cultura, enoturismo, producción, geografía y derechos humanos.



Finalmente, 113 aspirantes se presentaron a rendir el examen obligatorio y eliminatorio, compuesto por una parte teórica y una relacionada a experiencias de vida y proyectos personales.



Tras la instancia evaluatoria, se estableció un orden de mérito y los resultados obtenidos fueron debidamente notificados a cada participante.



Los interesados en votar entre las 19 candidatas deberán registrarse para autenticar su identidad, con el requisito excluyente de tener domicilio en Guaymallén en su DNI y una vez completado ese paso, los vecinos podrán votar a una representante a través de la frase que la identifica.



Aclararon que solo podrá elegirse una del listado que tendrán tiempo de hacerlo hasta el viernes 10 de febrero a las 13 horas.



El viernes 10 de febrero, durante la Vendimia departamental, se proclamará a quien representará a Guaymallén en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023.



El debate por la elección de la reina departamental que luego compite por el trono junto a las candidatas de los 18 municipios en la Fiesta de la Vendimia comenzó en marzo del 2021 cuando el Concejo Deliberante del mencionado departamento, cuyo intendente es el radical Marcelino Iglesias, decidió prohibir la organización por parte del municipio de elecciones de reinas de belleza, entre ellas la de la Vendimia.



Tras ello, la decisión se judicializó y a fines de enero la Suprema Corte de Justicia de Mendoza determinó que la ordenanza no es constitucional por lo cual esa comuna deberá continuar con la tradición y escoger una nueva soberana.