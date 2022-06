El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno volvió a disparar contra el Gobierno al afirmar que "es peor que el de Mauricio Macri" y, a la vez, pidió la renuncia del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En un mano a mano con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, por América TV, el ex funcionario kirchnerista hizo hincapié en el "fracaso económico irreversible" del oficialismo y consideró que ante un "desabastecimiento", la derrota en las próximas elecciones presidenciales será por 30 puntos.

También fue muy crítico con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al sostener que "si se cumple" el final de este mandato será semejante al que puso fin a la gestión de Fernando de la Rúa en 2001.

"No entiendo porqué se la agarran con las empresas nacionales", indicó también Moreno al definir al presidente como un "inepto" y criticar al gobierno por no ser peronista. "Esto no tiene salvación", concluyó.