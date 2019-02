El exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, uno de los bastiones de la resistencia K contra el gobierno de Macri, lanzó su candidatura a Presidente con un llamativo spot. Con un estilo, a lo Rocky Balboa, en las imágenes les pide a los empresarios que “aguanten”.

En el arranque, el exfuncionario kirchnerista aparece corriendo en una calle cuesta arriba, sobre un cielo gris y lluvioso, como si estuviera dándole batalla a un panorama adverso.

“¿Qué es lo que hay que decirles a los empresarios?”, se pregunta en el arranque del spot y luego desarrolla su propuesta para vaticinar la vuelta, segura, del peronismo en la Argentina.

“Miren, tienen que hacer todo el esfuerzo para aguantar porque sea como sea esto va terminando y entonces va a venir un esquema distinto. Entonces ahora hay que apretar los dientes y aguantar. Ahora no tienen que aflojar. Ahora tienen que aguantar porque ya falta poco para dar vuelta la página”, promete Moreno.

El ex Secretario de Comercio no asegura que tras las próximas elecciones el peronismo regrese al poder, pero no duda que el panorama está dado para que el pueblo vuelva a confiar en el Partido Justicialista.

“Quizás damos vuelta la página con un Gobierno de transición y es mucho más fácil para esto“, dice Moreno e insiste con un tremendo error en su léxico: “Igual ‘APRETEN‘ los dientes, porque este es el momento de empezar a pensar cómo va a ser un gobierno peronista“.

El video se termina con un acto de campaña del ex Secretario de Comercio donde es ovacionado por sus seguidores al grito de “Ooooohh, quiero un compañero, con los huevos de Moreno“.