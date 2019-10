Con "todes". Alberto dio una charla junto a José Pepe Mujica y candidatos K. Allí hizo gala del lenguaje inclusivo y prometió trabajar para que "cada chica, cada chico y cada chique tenga un lugar en la escuela pública".

Desde hace semanas corría el rumor con mucha certeza ya que la información provenía desde las propias huestes de Alberto Fernández y ayer el propio candidato presidencial del Frente de Todos lo confirmó: habrá Ministerio de la Mujer. En una charla junto al expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, Alberto Fernández anunció ayer que en el caso de ganar las elecciones creará un Ministerio de la Mujer y además se comprometió a trabajar en defensa de la educación pública ante los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, donde brindó la conferencia.



Sobre este último tema también se destacó el uso del lenguaje inclusivo que hizo el candidato del kirchnerismo ya que prometió trabajar para que "cada chico, cada chica, cada chique, tenga un lugar en la escuela pública".



En el aula magna del reconocido colegio, Fernández contó que al ingresar al establecimiento Mujica le hizo un comentario sobre la cantidad de alumnas que había y entonces el candidato kirchnerista consideró que "las mujeres son protagonistas en este tiempo". En ese marco, anunció: "Vamos a crear un Ministerio de la Mujer, de la igualdad de género, de respeto de la diversidad".



Ante el aplauso de los jóvenes estudiantes, agregó que "Argentina necesita entrar rápidamente al Siglo XXI y no se puede convivir más con la violencia de género". "Vamos a abrirle las puertas a las mujeres para que a la par de los hombres hagan la Argentina que nos merecemos", acotó.



Aunque Alberto no hizo referencia alguna sobre quién será el encargado de conducir el nuevo Ministerio de la Mujer a partir del 10 de diciembre próximo, las apuestas tienen un solo favorito desde su concepción: la diputada y nueva socia del kirchnerismo, Victoria Donda. La legisladora es ampliamente conocida por sus ideas feministas y su fuerte militancia a favor de la legalización del aborto. Ella fue una de las principales impulsoras desde el Congreso de la ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo que truncó el Senado de la Nación durante el tratamiento de la ley en 2018 después que el proyecto recibió la media sanción de Diputados.



En una parte de su discurso en el Nacional de Buenos Aires, Alberto Fernández volvió a apuntar contra el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por frases de años anteriores sobre la educación pública y señaló que tenía "el orgullo de ser hijo de la escuela pública. Nadie cae en la educación pública, la elegimos cada día". "Quiero una sociedad sin pobreza y con trabajo, sin miseria y sin hambre. Por eso, yo prometo trabajar cada día para lograrlo y también prometo trabajar para que cada chico, cada chica, cada chique, tenga un lugar en la escuela pública para construir su propio futuro y lo quiero hacer con ustedes, con los jóvenes", destacó.



Al cerrar su oratoria, Fernández les pidió a los jóvenes que "el día en el que me vean que estoy traicionando, que me estoy equivocando, salgan a la calle y díganme "Alberto te estás equivocando"".



A su turno, José Mujica instó a los estudiantes a "pelear contra ese egoísmo que nos amenaza de un holocausto ecológico" porque "recuerden que primero son argentinos, pero también son hermanos de todos los pueblos pobres de América".

Duro cruce con Bullrich en Twitter

Un duro cruce entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se produjo ayer a través de Twitter, en el que ambos intercambiaron acusaciones sobre la política de seguridad.



En el medio estalló una polémica entre el resto de los usuarios y los mensajes empezaron a viralizarse, a favor y en contra.



"El Ministerio de Seguridad a su cargo deja que la policía mate por la espalda, la UIF espía a jueces y el Ministerio de Justicia limita el derecho de defensa en juicio. Eso es tan cierto, ministra, como que mentir está mal y es inmoral. Mándele un twit a Macri y recuérdeselo", escribió Fernández en su cuenta de Twitter. Minutos después, llegó la respuesta de Bullrich a través de la misma red: "Su declaración sobre Seguridad es para defender a delincuentes, desproteger a la fuerzas federales acusándolos de asesinos, y mantener un sistema penal que avala la mentira. Con usted, los narcos y chorros, de fiesta. Mándele un tweet a Cristina Kirchner y recuérdeselo".



Con su publicación de ayer, Fernández respondió a un "tuit" de Bullrich en la que la ministra defendía el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que crea la figura del perjurio y que busca penalizar a quienes mientan en declaraciones indagatorias.



"EEUU, Alemania, Francia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Bulgaria e Italia. Estos son algunos de los países que aplican la ley en la que no se le puede mentir al juez. Lo que está mal