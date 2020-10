El ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó que el Gobierno evalúe bajar el gasto público e impulsar una reforma laboral. Por su parte, rechazó que esté en carpeta desdoblar el tipo de cambio ante las tensiones con el dólar.

Las declaraciones del ministro se producen en la previa a la negociación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional que empezará este martes con la llegada de una comitiva del organismo a Buenos Aires. En una serie de reuniones con funcionarios, economistas y gremialistas, el Poder Ejecutivo busca dar el siguiente paso en la resolución de la deuda externa: buscará aliviar un calendario de pagos a Washington de casi U$S40.000 millones para los próximos tres años.

En una entrevista con el canal América, expresó que “una brecha cambiaria amplia no es buena para la economía, pero esos mercados cambiarios como el contado con liquidación no son significativos para la macroeconomía y no reflejan la realidad argentina”.

Además, el titular del Palacio de Hacienda se preguntó: “¿Por qué tiene que bajar el gasto público? No es a lo que apuntamos, pero queremos las cuentas fiscales en orden, eso seguro”.

Guzmán puntualizó que “el objetivo central es la recuperación económica; en una economía que se recupera, los ingresos fiscales se recuperan, lo que sí hay que hacer con el gasto, hay que darle más racionalidad al gasto, gastar para lo que más importa, para la recuperación y el desarrollo de la economía, y eso es lo que refleja nuestra visión". El ministro fue enfático: “Lo que necesitamos es que la economía se recupere; tenemos que normalizar las cuentas públicas”.

El ministro descartó que se vaya a tratar algún proyecto de reforma laboral porque “la principal manera de recuperar el empleo es a través de la recuperación económica, pero hoy no está en la agenda del gobierno”. Respecto de la reforma tributaria, Guzmán dijo que “la llamaríamos una ley de medidas tributarias que buscan corregir deficiencias en la estructura tributaria y hay que hacerla en los tiempos correctos porque hoy estamos viviendo tiempos de pandemia”.

El ministro admitió que “se está avanzando en el cambio del cálculo jubilatorio sobre la base de los principios del crecimiento compartido, la solidaridad y la sostenibilidad del sistema. Nosotros buscamos un esquema que va a estar atado al crecimiento económico”.

Martín Guzmán, sobre el dólar

Aseguró que “la Argentina es un país de ingresos medios de unos 4.700 dólares por habitante si medimos el PBI per cápita por el dólar del contado con liquidación, pero la Argentina no es un país de 4,700 dólares por habitante, es un país de ingresos más altos”.

El jefe del Palacio de Hacienda manifestó que “hay otro problema que es lo que está llevando a que los dólares alternativos sean altos, y es el control de capitales que hoy está por una razón de que si se abrieran sería peor para la economía y habría más inflación”.

Guzmán puso de relieve que “la primera condición para invertir es la estabilidad y la alternativa de no hacer nada terminaba en una situación de un salto cambiario. Estas no son medidas que nos ponen contentos pero sí nos permiten proteger la situación cambiaria que es un pilar de estabilidad”.

El ministro señaló que “hay pilares para la estabilidad económica para una economía tranquila, La Argentina necesita tener una deuda sostenible, necesita tener sostenibilidad fiscal y necesita que las exportaciones acompañen el crecimiento de la economía para no quedarse sin dólares, y en esa dirección se está avanzando”.

“El presupuesto 2021 es un presupuesto para lograr la recuperación económica”, dijo Guzmán, para luego señalar que “siempre hay un elemento de discrecionalidad que puede ocurrir como es el caso que ocurrió este año con la pandemia”.

El ministro destacó que había distintos caminos para seguir, “uno era el esquema de desdoblamiento cambiario, el otro era el esquema que se implementó, esto tiene que ver con una situación de que hay que cuidar las reservas porque es muy importante para la estabilidad cambiaria porque es un pilar de la recuperación”.