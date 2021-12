El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó hoy que se está viendo "una fuerte recuperación del empleo" en el país, durante una visita que realizó a la fundación de Javier "Pupi" Zanetti, que ayuda a los niños, junto con su par de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.



"Hoy la Argentina está viendo una muy fuerte recuperación del empleo. Hace unos días se publicaban los datos de empleo: 422.000 puestos de trabajo generados en el tercer trimestre de este año. Eso muestra que la recuperación económica que hoy está viviendo la Argentina viene de la mano de generación de oportunidades", sostuvo Guzmán.



"El Estado debe jugar un rol para potenciar aquello que genera mejores capacidades sociales y más oportunidades de desarrollo en nuestra sociedad. La inclusión implica poder contar con la alimentación, la educación, la salud pero también con estos espacios que hacen bien", agregó el ministro.



Respecto al trabajo que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, el titular del Palacio de Hacienda dijo: "Gracias Juanchi Zabaleta por tu liderazgo en uno de los desafíos que más relevantes que enfrentamos como sociedad que es la inclusión social de nuestras niñas y niños en la Argentina y vamos a seguir trabajando en equipo para que cada día haya más oportunidades y más oportunidades".



"En estos espacios se construyen sueños y esperanzas. Se construyen oportunidades. No solamente se pueden hacer realidad los sueños, sino también aquí se puede crecer aprendiendo los valores que permiten la verdadera inclusión: la motivación, el respeto por el otro y el compromiso", sostuvo en referencia a la tarea de la Fundación "Pupi" Zanetti.



Iniciativas como la Fundación "generan más actividad económica, más trabajo. Toda la obra pública genera más trabajo y eso es algo que hoy en Argentina está pasando. La verdadera inclusión parte de la base de la generación de trabajo", afirmó el ministro.



"Pupi, muchísimas gracias y felicitaciones por lo que hacés, lo que has hecho y las alegrías que nos has dado y gracias por contagiar esos valores de compromiso, esfuerzo y dedicación", dijo Guzmán.



Por último, Guzmán destacó que desde el Gobierno "pensamos al Programa Mejor Barrio en septiembre de este año y es complementario de otro que se viene ejecutando con éxito que se llama "Clubes en obras", en el cual se hicieron refacciones en 1.100 clubes a lo largo y ancho de todo el país, que generó una mejora en la calidad de la infraestructura que hace que muchos chicos y chicas de nuestro país tenga mejores condiciones a la hora de poder disfrutar de esos clubes".