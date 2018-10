La Cámara Federal habilitó este jueves el congelamiento de cuentas bancarias en los EE.UU. y bienes por 65 millones de dólares del ex secretario privado de Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, y el llamado a indagatoria y detención de su viuda, Carolina Pochetti, y otros imputados.

La Sala II de ese tribunal, integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia anuló así una decisión del juez federal Luis Rodríguez que había sido impugnada por el fiscal Carlos Stornelli.

Así se habilitó el llamado a indagatoria y detención de Pochetti (viuda de Muñoz) y sus testaferros o socios, Sergio E. Todisco, Elizabeth E. Municoy, Carlos A. Gellert, Perla A Puente Resendez y Carlos Temístocles Cortez. Ahora el juez Rodríguez deberá decidir si implementa las detenciones.

En su resolución, el tribunal sostuvo que los elementos de la causa, a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico, permiten sospechar que los imputados “habían conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados en hechos de corrupción sistemática y organizada” en la causa de los cuadernos de las coimas".

Según Stornelli, los documentos enviados por el Departamento de Justicia de los EEUU mostraban que se habían aplicado esos fondos en la adquisición de dieciséis bienes inmuebles en Nueva York y Miami.

A partir de 2013 pero principalmente entre 2015 y 2017, aquellos fueron vendidos obteniéndose una suma cercana a los US$ 73.406.300. Una parte fue reintroducida en el sistema bancario y luego transferida a entidades financieras de otros estados de ese país, así como a México (capital) y China (Hong Kong).

En su resolución de este jueves, la Cámara afirmó: “Con todo, se insiste: si previamente existió base suficiente para la disposición de medidas cautelares patrimoniales en torno a una hipótesis de lo acontecido que se mantiene en pie, resulta infundado no sostener lo propio aquí, cuando se está aludiendo al destino de los fondos en el exterior, donde en estos momentos estarían depositados y, en algunos supuestos, siendo movilizados”.

En este contexto, los datos ─provenientes justamente del país en que están radicadas las cuentas─ “dan la pauta sobre un peligro en la demora elevado y la negativa a proceder como se requiere pone seriamente en riesgo objetivos propios de la instrucción”, agregó.

Además, “existen fuertes motivos de que sumas de dinero podría rastrearse en la actividad que, según versiones directas, llevara adelante el fallecido y ex funcionario público Daniel Muñoz (que era esposo de Pochetti) en el marco de los delitos presuntamente cometidos por una asociación ilícita conformada en el seno del poder político y empresarial, tendiente a percibir dinero ilegítimamente a través de sistemas de recaudación en que el nombrado pudo haber tenido un rol importante”.

Para la Cámara, hay “que atender así en toda su dimensión las obligaciones que asumió el Estado ante la comunidad internacional de perseguir el recupero de fondos vinculados a delitos de corrupción institucional y el lavado de activos de esa procedencia como la Convención Interamericana Contra la Corrupción”.

En agosto, la UIF entregó a la Justicia un mapeo de todos los departamentos y cuentas que el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, tiene o tuvo en Miami y ahora reclama como propios su viuda Carolina Pochetti. Es para pedir luego a EE.UU., a través de la Justicia, el decomiso de esos bienes con la intención de recuperarlos para el Estado.

Muñoz aparece nombrado varias veces en los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, como llevando y trayendo bolsos con dinero a la residencia presidencial de Olivos y al departamento de la calle Uruguay de los Kirchner y haciendo operaciones financieras.

La UIF entregó “el mapeo” hace varias semanas atrás al juez federal Luis Rodríguez, que tiene una causa por enriquecimiento ilícito contra Muñoz desde hace años y ahora entregó cuatro informes con esos datos al juez federal Claudio Bonadio.

En los cuadernos, el 11 de agosto del 2010, Centeno escribió, por ejemplo, “al término de los 20' subieron el Lic Baratta y Daniel Muñoz, el Lic vino a mi auto y retiró los bolsos y se los entregó a Daniel Muñoz, quien los subió a una camioneta; luego el Lic Baratta tuvo una reunión con el Dr. Néstor Kirchner y luego lo llevé a su depto”.

Muñoz, directamente o a través de terceros, había creado 13 empresas en Miami y en el estado de Delaware, que funciona como un paraíso fiscal dentro de EE.UU y también fue usado por Lázaro Báez.

El total de inversiones hechas a través de unos amigos marplatenses llega a unos 65 millones de dólares.Por esta razón, la UIF quiere ahora desde su rol de querellante pedir el embargo de las cuentas de estas offshore y empresas norteamericanas vinculadas a Muñoz para tratar de recuperar parte del dinero robado al Estado.

En un exhorto enviado a EE.UU., el juez federal Luis Rodríguez pidió a la Justicia de ese país todos los datos de 13 empresas constituidas en Miami y Delaware por los socios marplatenses de Daniel Muñoz, Sergio Todisco y María Ortiz Municoy.

El magistrado requirió, además, los antecedentes de las siguiente empresas: Ocean Silver Inc., Ocean Silver Of South Florida Inc., Municoy International Properties Inc, Harbon Golden Inc., North Golden Inc., Free Experience Inc., Drean Limited, Golden Enterprises Inc., Mother Queen Inc, Successful Ideas Inc., First Alla Inclusive Inc., South Golden Inc., y Ocean Golden Inc.

En noviembre del 2016 con la intención de embargar esos bienes preventivamente, el juez Luis Rodríguez envió un exhorto a EE.UU. y a otro las islas Vírgenes Británicas para que confirme si Muñoz tenía inmuebles y cuentas bancarias ocultas por unos 65 millones de dólares.

A pedido del fiscal Stornelli, Rodríguez envió esos pedidos de cooperación para tratar de confirmarla enorme estructura financiera negra que Muñoz había creado en el exterior y que no podía justificar con sus ingresos como funcionario. También realizó una serie de allanamientos y pidió documentación de todos los investigados a la AFIP, entre otras medidas de prueba, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Muñoz, quien falleció víctima de un cáncer en abril del 2015 y era el secretario más cercano a Néstor, tenía causas abiertas por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que ahora siguen sobre su ex esposa y sobre sus supuestos socios marplatenses.

Además, fue el funcionario que le había dicho a la ex directora de la biblioteca de la Presidencia e íntima de Néstor, Mirian Quiroga, que llevaba bolsos con plata desde Buenos Aires a Río Gallegos y que el dinero era tanto que “se pesaba”.

Las posibilidades de éxito del exhorto se vieron favorecidas por la decisión de la sala II de la Cámara Federal ─integrada entonces por Martín Irurzun y Eduardo Farah─ de ordenar reabrir una causa contra la viuda de Muñoz y sobrina del ex gobernador kirchnerista de Santa Cruz, Daniel Peralta, Carolina Pochetti, por lavado de dinero y permitir que UIF sea querellante.

Muñoz tenía tres causas abiertas por una denuncia del diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, y otra del abogado Ricardo Monner Sans, entre otros, que ahora seguramente se unificarán en una para ir por detrás de los bienes del ex funcionario K que, hasta ahora, se descubrió tenía la segunda estructura financiera oculta, después de Lázaro Báez.

Parte de los inmuebles de los socios de Muñoz podrían ser propiedad él mismo, mientras otros los traspasó a nombres de testaferros cuando cuando el gobierno en el 2015.

La mujer integra las sociedades Patagon Adventure SRL; Patagon Experience SRL; Tabacalera del Norte S.A; Banana Ski Show y Cayuques y tendría a su nombre un departamento en Mar del Plata; una casa en Villa La Angostura, Neuquén, y otra en esta capital. A su vez, Muñoz, según surge de su declaración jurada de bienes decía tener en 2010 solo un terreno en El Calafate, una inversión por 240 mil pesos y 170 mil pesos en efectivo, así como en participación en las empresas petroleras Ds Majer SA y Proxy SRL. Pero, pese a que lo obliga la ley, nada declaró sobre cuentas bancarias y bienes en el exterior.

Sin embargo, el fiscal general de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani confirmó a Clarín que le pidió a la UIF que investigue a María Ortiz Munico y y Sergio Todisco, dueños de una inmobiliaria de esa ciudad llamada Ortiz Liz Mar Propiedades por sus relaciones con Muñoz.

En la investigación de Panama Papers -realizada por el Consejo Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés)- se descubrió que Muñoz pidió al estudio panameño Mossack Fonseca la creación de la offshore que resultó ser Gold Black Limited con sede legal en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas.

En principio, Todisco y Ortiz Municoy figuraron como administradores de esa empresa fantasma. Todisco era amigo de Muñoz, quien incluso llevó a Cristina Kirchner a Mar del Plata en un acto de campaña.

Según una investigación de este diario, entre 2010 y 2015, esas empresas registradas a nombre de Todisco y su ahora ex esposa, Elizabeth Ortiz Municoy, gastaron alrededor de $ 21 de millones de dólares en condominios de lujo como Icon Brickell, St. Regis, Colonia Océano Turnberry, Apogee Beach y 900 Biscayne.

La joya de la corona era una unidad de $ 10.7 millones y cuatrocientos dormitorios en el Regalia en Sunny Isles Beach. Las empresas luego vendieron la mayor parte de las propiedades.

Muñoz, también tenía negocios en la Argentina, la ex diputada y líder del Gen Margarita Stolbizer denunció que Muñoz y Víctor Manzanares (contador del matrimonio Kirchner, preso en la causa Los Sauces) “constituyeron las empresas (CAYUQUEO SA Y MALABIA 1741 SA) con el objetivo de comprar dos garajes: MALABIA 1741 Y AMENABAR 1934”.

Manzanares, “asociado entonces a la viuda de Muñoz”, perpetró otras compras inmobiliarias, yendo de “shopping” para comprar departamentos y garages por la Capital Federal.