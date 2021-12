El Senado bonaerense avanzó contra la norma que limita las reelecciones de intendentes y, si el proyecto se vota en Diputados, los jefes comunales que fueron electos en 2015 tendrán la posibilidad de volver a presentarse en el 2023 por un tercer período, ya que se terminó aprobando un proyecto del senador por Juntos, Juan Pablo Allan, que modifica el artículo 7 de la ley 14.836 que limita las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.

Con los cambios sancionados este martes en la Cámara alta se buscará que “los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros, Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 y 2021 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley”. Ese fue el punto que consiguió el acuerdo, aunque todavía resta la aprobación en Diputados.

En la iniciativa aprobada este martes también se definió que “el Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos ni ocupar el mismo cargo, sino con intervalo de un período”, y se establece que “quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente”. Este último punto es para evitar los pedidos de licencias que se vieron en las últimas semanas entre intendentes del oficialismo y de la oposición.

Cómo adelantó Infobae, tanto el oficialismo como la oposición votaron divididos. Durante el debate en el Senado hubo pases de facturas sobre todo en la bancada de Juntos. El senador Walter Lanaro, que integra el vidalismo, rechazó la norma y remarcó durante el debate que no se puede “dar marcha atrás” y “borrar con el codo lo que se escribió con la mano”. “Estamos viendo si le damos a un puñado de políticos si le damos 4 u 8 años más. Vergüenza nos debería dar. Esta ley me permitiría a mí, pero yo no voy a ser candidato a senador. De eso se trata la política. Los que nos votaron votaron en contra de los privilegios, del statu quo y estamos acá haciendo todo lo contrario. Eso me enoja y me decepciona”, dijo.

En la misma línea y rechazando los cambios se expresó el senador y presidente de la Coalición Cívica, Andrés De Leo. “Filosóficamente, dogmáticamente estamos a favor de las leyes que puedan instaurar el republicanismo. El efecto inmediato de esta ley es que vamos a habilitar una ley para que habilite la reelección de intendentes, legisladores, entre los cuales me encuentro y dejamos con un respirador artificial la limitación de las reelecciones. Van a tener 4 preciosos años para trabajar en la derogación de esta ley. Nosotros hemos demostrado que no estamos preparados para defender una ley”, dijo el legislador que responde a Elisa Carrió.

Por su parte, los cuatro senadores del massismo -José Luis Pallares, Juan Alberto Martínez, Sofía Vanelli y Vanesa Spadone- votaron en contra de la norma, en sintonía con lo que había adelantado el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Pero en Juntos, la oposición también acompañó la modificación a la ley que limita las reelecciones. El propio Allan aseguró que “la ley es clara en su espíritu, pero hay que precisarla”.

Además, el autor del proyecto advirtió que “nuestra propuesta es un cerrojo a un segundo mandato”, ya que “quién haya accedido a su segundo mandato quedan inmerso en la prohibición que tiene esta ley”. El texto sancionado este martes advierte que quien se haya pedido licencia sea por un año, una semana o un mes, automáticamente ese período se computa como entero. Allan dijo que con el tema de las licencias que pidieron varios intendentes tanto del oficialismo como de la oposición trajo “una manifiesta desigualdad”. Lanaro le contestó: “Que veinte tipos hayan encontrado la forma de gambetear la ley no puede habilitar a otros ochenta a una reelección. Porque la justicia tiene que ser para los vecinos y no para los políticos”.

Para mediar dentro de la interna de Juntos, el jefe de la bancada opositora en el Senado Cristian Gribaudo matizó con una posición intermedia pero adelantando el acompañamiento del grueso del blque a los cambios. “Hay que terminar con los atajos, con las fugas, que se mejore y digamos con un ‘no’ más grande. Estamos debatiendo para que podamos tener horizontalidad en la provincia de Buenos Aires. Vamos a votar mayoritariamente, con los disensos pertinentes”, dijo.

“Celebro que por ese mal decreto reglamentario podamos rediscutir. Voy a valorizar la figura de los intendentes. A mí me tocó trabajar durante los dos años de pandemia, teníamos que evitar la catástrofe. La figura del intendente es una figura muy importante. Mal hacemos muchos de nosotros con exaltarnos con temas que se ponen de moda, degradando el lugar que pertenecemos que es la política. Este es el ámbito donde se discuten las cosas. Este debate es parte de esa discusión política que tenemos que tener”, cerró la senadora y presidenta del bloque oficialista, María Teresa García.