"Punto final". "Yo creo que este Gobierno tiene que hacer algo para ponerle un punto final al endeudamiento de la Argentina", dijo Cristina en La Matanza.

En un acto de presentación de su libro, la candidata a la vicepresidencia, Cristina Fernández de Kirchner, alertó ayer sobre la situación alimentaria de los argentinos en estos años de gobierno de Mauricio Macri.



"Vinieron proponiendo pobreza cero y se van con sanciones de leyes de emergencia alimentaria", afirmó ayer al presentar su libro "Sinceramente" en un acto realizado en la Universidad Nacional de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.



La senadora nacional y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos dijo que "el endeudamiento y el hambre" le "resultan intolerables". "Decían que el Congreso era una escribanía. Ellos, que vinieron en nombre de las instituciones, pero las avasallaron a todas. El Congreso no funciona, no se abre, no hay sesiones", sentenció la expresidenta.



"Hay una tentación muy fuerte de darle y darle a (el presidente Mauricio) Macri. Pero que nadie los engañe haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia, la inutilidad o incapacidad de un presidente. Que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias", dijo la senadora.



Por otro lado, recordó que "acá (por La Matanza) se vendía Coca Cola a rolete y éstos la fundieron. Tenés que ser horrible para fundir la Coca Cola, tenés que ser horrible. Le puede pasar a cualquiera con un restaurante, pero la Coca Cola...", lanzó Cristina. En realidad, la empresa encargada del embotellamiento de la gaseosa pidió el Plan Preventivo de Crisis (PPC) para, según la compañía, "readecuar su estructura de trabajo".



Al enviarles un nuevo mensaje a los empresarios, la expresidenta advirtió la necesidad de "discutir la formación de precios y los márgenes de ganancias. Nos hemos dado cuenta que el problema no era la emisión. Tenemos que ir a la formación de precios y a la dolarización de la economía. Y a los márgenes de ganancia también sobre los alimentos".



Cristina afirmó que "la Argentina que viene es difícil y compleja", tras apuntar a "la formación de precios" en materia de inflación y señalar que habrá que "discutir" sobre los "esfuerzos" para pagar la deuda externa.



Para Cristina, si gana las elecciones el Frente de Todos comenzará "una etapa política diferente". El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández "es una persona de mucho dialogo, de mucho conciliar, pero yo quiero que también los sectores que más se han beneficiado y los que pueden seguir comiendo, estudiando, viajando, viviendo, le presten un poco de atención a los que apenas pueden sobrevivir. Me parece que esto es la etapa que viene", dijo CFK.



"Vamos a tener que discutir la estabilización del endeudamiento porque esto de las crisis por tomar deudas y las fugas de dólares se viene dando desde la presidencia de (Bernardino) Rivadavia", agregó.