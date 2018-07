A pocas horas de que se conociera la noticia de la muerte de Miguel Ángel "Pimienta" Silva, uno de los cinco los condenados a prisión perpetua por la salidera bancaria a Carolina Píparo cuando tenía un embarazo de nueve meses, la mujer se refirió al tema a través de las redes sociales.

"Leí está noticia y me pareció triste, mataron a Isidro, sufrimos tanto, me arruinó la vida, se la arruinó él mismo. El crimen no debería ser el camino de nadie, siempre hay una alternativa para no dañar. No odio ni tengo expresiones de odio, las repudio siempre", fue el mensaje en su cuenta de Twitter de Píparo, actual diputada bonaerense por Camb

iemos .