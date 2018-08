En medio del escándalo por la quiebra de la empresa de turismo estudiantil, Snow Travel, que puede dejar sin viaje de egresados a más de 15 mil alumnos, el fundador de la firma publicó en Facebook un extenso mensaje de descargo. Se trata de Hernán Lewin, quien aclara que en 2011 vendió su parte y que en los últimos años sólo estaba colaborando con el equipo de ventas. Lewin, además, es conocido por haber sido ex presidente del Club Temperley.

"Les escribo en relación a lo que sucede con la Empresa de viajes de egresados Snow Travel, como es de conocimiento publico la Empresa se presentó ante el Ministerio de Turismo de la Nación, manifestando estar imposibilitada de continuar dando los servicios y pidió la activación de los seguros para que los viajes se puedan realizar a través de ellos", arranca la carta.

Y sigue: "Escribo para dar la cara como lo hice siempre en toda mi vida. Yo fui dueño fundador de la Empresa desde el año 2003, también ocupé durante 2 años el cargo de Director. En Diciembre del año 2011, tome la decisión de dar un paso al costado y cambiar de rumbo en mi vida y vendí mi parte de la Empresa y me desvinculé por completo. En esa época, después de algunos meses de descanso tomé la Presidencia del Club Temperley.

Dicho esto, lo primero que quiero hacer es solidarizarme con todos los chicos y sus familias que han confiado en la Empresa y hoy en día están pasando un terrible momento, esperando por una resolución y sintiéndose defraudados en su buena fe, sé del esfuerzo que hacen las familias durante 20 meses, esforzándose en pagar una cuota para cumplirles el sueño a sus hijos y hoy encontrarse en esta situación los llena de dolor, angustia e impotencia".

Segundo quiero darle mi apoyo total a todos los empleados de la Empresa: vendedores, coordinadores y personal de Casa Central, que además de quedarse sin trabajo, están poniendo la cara con todos los padres que obviamente, al no tener acceso a las máximas autoridades, reclaman lo justo a quien tienen enfrente o quien vendió el viaje, confiando en que el servicio se iba a brindar, como venia pasando en los últimos 14 años.

"Qué pasó o no con la Empresa, no me corresponde a mí sali r a explicarlo, deben ser sus dueños actuales quienes deberían dar las explicaciones correspondientes", dijo.

La gente que me conoce, sabe de mi buena fe y honestidad, los que me conocen del club imagino que también. Realmente estoy muy triste y abatido, por los chicos, por sus padres, por los empleados, por ver una Empresa que arme y desarrolle con tanto trabajo y amor, termine de esta manera y por verme en algunos medios como responsable de algo que yo no manejo hace 7 años.

Hoy me toca poner la cara y recibir lo que me toque recibir, es parte de la vida, pero prefiero hacerlo como siempre, dando la cara, porque estoy seguro de quien soy y de lo honesto que fui en mi vida.