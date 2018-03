"Me cambié de género porque tengo una convicción", "No inicié ningún trámite en Anses", son algunas de las frases que deslizó a El Tribuno Sergia Lazarovich, el salteño -o salteña- a quien acusan de haber cambiado su nombre masculino por uno femenino en el DNI solo para jubilarse antes. Además, dejó entrever que opina que los hombres no deberían obtener la jubilación después que las mujeres.

"Los medios están mintiendo, deberían informarse un poco más, están mintiendo, no inicié ningún trámite en Anses", disparó quien antes se llamaba Sergio Lazarovich.

Sin aceptar una entrevista, Lazarovich, que saltó a la fama por una denuncia que afirma que modificó su documento para jubilarse a los 60 años y no esperar hasta los 65, trató de aclarar su situación.

Vistiendo una remera celeste y un jean, Sergia Lazarovich expresó que al principio se molestó por la difusión de la versión que indica que se puso un nombre de mujer solo para dejar de trabajar antes.

El caso se dio a conocer el martes en el programa radial que conduce Eduardo Feinmann por La Red. El periodista leyó un tuit de un usuario que se refería a la revolución que generó el caso entre los trabajadores de Afip.

"Estupor, incredulidad y sinrazón porque un compañero de laburo se cambió el DNI a sexo femenino, cuando es bien sabido que es masculino, cuando es bien masculino y tiene pareja", expresaba el mensaje.

"Lo hice porque estoy convencido, las motivaciones son mías y no tengo que explicarle nada a nadie", remarcó Lazarovich, y comentó que se sorprendió por la repercusión del tema. "Me enteré por mi hija esta mañana", agregó.

Lazarovich explicó que inició el trámite de cambio de género en la ciudad de Salta en junio del año pasado, pero por una cuestión normativa, lo terminó en Tucumán porque nació allá.

Ante la consulta de El Tribuno por la polémica que se generó, contestó: "Esto no habría sido un problema para nadie si todos se jubilarían a los 65 años".