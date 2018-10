Anil Baran, el ciudadano turco a quien el gobierno argentino busca deportar junto a dos venezolanos y un paraguayo detenidos el miércoles durante los incidentes en inmediaciones del Congreso nacional mientras se debatía el Presupuesto 2019, negó este viernes haber formado parte de los disturbios.

Baran, de 27 años, dijo que "nunca" llegó "al centro", ni estuvo "cerca, pese a que en Humberto Primo me detuvo un policía motorizado". "Me dispararon dos veces y después me retuvieron en el suelo", continuó, en diálogo con Radio Con Vos.

El joven contó: "El día de la protesta llegué con un amigo a Constitución, a las 3 de la tarde, veníamos de La Plata, nos separamos y yo me dirigí caminando al microcentro, todavía sin saber lo complicada que estaba la situación allá".

"Sólo veía las banderas y a la gente que venía caminando por la 9 de Julio", relató. Baran agregó que "no" puede "entender que pasó", y que le "parece muy injusta la detención", porque él "no" hizo nada".

"Yo no hice nada y voy a seguir viviendo acá en Argentina, quiero seguir con mi compañera viviendo en Córdoba", finalizó el turco, que recuperó la libertad a primera hora de ayer junto con los otros tres inmigrantes detenidos, dos hermanos venezolanos, Felipe Puelo Artigas y Eduardo Puelo Artigas (de 31 y 23 años, respectivamente), y un paraguayo, Luis Fretes (36 años).

En tanto, esta mañana, el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio García, sostuvo que las autoridades van a "cancelar la residencia" de los extranjeros detenidos por los incidentes en las inmediaciones del Congreso.