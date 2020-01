Durante la madrugada de Año Nuevo, a la salida de un complejo de locales bailables que funciona en Playa Grande, un custodio del lugar intervino en la discusión entre un grupo de jóvenes y golpeó con brutalidad a uno de ellos, que quedó desvanecido en el piso.

El episodio, que conmueve por la brutalidad y riesgo para quien recibió el golpe, quedó registrado en video grabado con un teléfono celular por otra persona que seguía de cerca esta escaramuza ocurrida en el sector de playa de estacionamiento de La Normandina, a pocos metros de las unidades de servicios de los balnearios del sector.

"Me duele todo, me pudo haber matado", contó Joaquín Arrarás, de 21 años y padre de una niña. A pesar del tremendo impacto no sufrió herida cortante en la cabeza y espera por un chequeo, con estudios más profundos, para determinar si pudo haber quedado alguna lesión interna.

Reconoció que vio el video que se viralizó en redes sociales pero que solo pudo hacerlo un par de veces. "Impresiona", dice. Allí se ve la fuerza con que el empleado de seguridad lo levanta y lo lanza contra el piso. "Lo único que espero es que ese tipo no trabaje más de cuidar gente", dijo.

No había hecho denuncia policial porque su prioridad fue recuperase tras semejantes golpes. Así pasó el primer día del año y hoy fue a su puesto, a trabajar en una firma de venta de instalaciones sanitarias. Tomó contacto con personal de Comisaría 9na y confirma a La Nación que avanzará con una causa penal, que llevará adelante la fiscal Andrea Gómez, de turno esta semana en la jurisdicción.

El incidente pone nuevamente el foco en la actividad de los custodios de discotecas y su real capacidad para resolver los conflictos entre los asistentes. En este caso no solo impresiona la violencia sino que además advierte que el joven queda inconsciente, sobre el playón de estacionamiento, y no lo asiste. Por el contrario, va en busca de otro protagonista de la escaramuza.

Arrarás explicó que no era parte de una pelea sino que había quedado en medio de disturbios, con fines de tranquilizar. "A un conocido le habían roto el vidrio del auto", describe. En esas circunstancias, por la espalda, es cuando lo abraza, levanta y lanza contra el piso el custodio.

Confirmó que recibió un llamado de responsables del complejo bailable donde conviven las discotecas Ananá y Stadium. "Solo eso preguntaron", acota. Sigue esperando alguna disculpa e, insiste, que ese trabajador de seguridad no siga en ese puesto. "Puede matar a alguien actuando de esa manera", insistió la víctima de este ataque.

Fuente: La Nación.